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NFL／伊凡斯試水溫 這三隊是上選

林育正

海盜隊生涯10個球季全繳出超過千碼接球碼數的高大明星接球員伊凡斯（Mike  Evans 

）決定到自由市場試水溫，據傳希望與有冠軍相的四分衛合作，並且爭取頂級薪資。除了原本的海盜外，酋長、德州人與烏鴉這三隊是非常理想的選擇。

酋長隊擁有中生代成績最耀眼，已奪下3次超級盃冠軍的四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes），沒意外會是伊凡斯希望合作的對象。酋長隊本季也顯現出缺乏王牌外接手的問題，接球王牌近端鋒凱爾西（Travis  Kelce）平均每次接球推進10.6碼更是生涯新低，還罕見整季接球碼數未破千碼。但目前酋長隊薪資空間剩不到一千萬，還有瓊斯（Chris  Jones）與史尼德（L'Jarius Sneed）兩名防守兇器合約到期，錢是唯一的問題。

烏鴉也是擁有競逐超級盃冠軍實力的球隊，可惜進攻光靠弗勞爾斯（Zay  Flowers）與安德魯斯（Mark Andrews）火侯不足。小貝克漢（Odell Beckham Jr.  ）不確定續留且可能已過巔峰，因此伊凡斯若能加入將帶來重大升級，提升衝擊超級盃機會。烏鴉目前也有超過1600萬薪資空間可運用，若重組其他隊員合約加上釋出球員，有機會幫伊凡斯硬湊到2000萬以上合約。

本季打出驚奇的德州人擁有7000萬左右的薪資空間，更不用說菜鳥四分衛斯特勞德（CJ  Stroud）表現超齡超搶眼，外接員中柯林斯（Nico  Collins）等非明星接球員也在他幫助下繳出優於預期的成績。若伊凡斯也認同斯特勞德的成長潛力，有了他的德州人進攻將相當可怕。

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