NFL／遲友駿約滿 比爾應加薪留人

比爾隊華裔 安全衛遲友駿（Taylor Rapp）本季結束後1年合約到期，由於比爾主戰安全衛海德（Micah Hyde）已33歲合約到期可能退休 ，波耶爾（Jordan Poyer）也將33歲。適逢換血時期，比爾留下遲友駿應該會算是合理的操作。

遲友駿本季先發4場防守上場比例42%，雖然僅有1次抄截和50次擒抱，但整季只有3次錯失擒抱，表現不是太亮眼但還算穩健。而且他在季後賽 對海豚的最後關頭，一個美技成功撲接抄截殺死比賽成為勝利一大功臣。

雖然本季薪資不及先前500萬以上的預期僅僅談到177萬，但比爾隊安全衛正要換血，加薪將他留下會是非常合理的操作，更何況他表現不算特別突出超乎預期，因此應該不會出現嚴重的溢價情況，預計會是划算的簽約。這種撿便宜的機會，應該也有需要強化防守的球隊等著出手。

雖然現在年僅26歲，但遲友駿強力衝撞的打法卻也讓他在「正式紀錄」中有3次腦震盪，而且本季對上噴射機還一度因頸部傷勢被救護車載出場。這種球風可能導致他的生涯縮短，因此目標啟發華裔青少年投入運動的他，也勢必尋找更多表現機會，下一筆合約應該是生涯關鍵。