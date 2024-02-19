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NFL／馬霍姆斯追逐布雷迪 2方面待努力

林育正
馬霍姆斯收下生涯第3座超級盃冠軍和MVP。（路透資料照片）
馬霍姆斯收下生涯第3座超級盃冠軍和MVP。（路透資料照片）

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）收下生涯第3座超級盃冠軍和MVP，難免和手戴7枚冠軍戒指的最偉大四分衛布雷迪（Tom  Brady）做比較。馬霍姆斯現在才28歲，接下來除了冠軍和個人成就，還有領導能力以及提升隊友等方面可做努力。

布雷迪的領導能力毋庸置疑，在教練和隊友間可說是零負評的優質領導者和隊友，過去甚至待在球場熬夜看影片，是典型以身作則的超級球星。馬霍姆斯當然也不差，但在本屆超級盃賽前，卻是近端鋒凱爾斯（Travis  Kelce）的一席話讓隊友激動落淚。凱爾斯年紀較長，在球隊的時間更長，相信馬霍姆斯隨著時間，領導力也會隨之升級。

布雷迪雖然體能和傳球創意無法與馬霍姆斯相比，但在比賽細節中，他最為人知的是能根據不同接球員的特性微調打法，讓所有接球員都能舒服接球，讓價值極大化，也就是提升隊友的MVP實力。目前馬霍姆斯的明星接球目標希爾（Tyreek  Hill）和凱爾斯都是他的前輩，期待在未來能看到他能協助培養出新的明星接球員，目前的萊斯（Rashee  Rice）就是擁有潛力的目標。

愛國者王朝也存在起伏的過程，曾經一度經歷長達9年的冠軍荒，一度讓媒體認為布雷迪無法再拿冠軍，結果他再加碼3冠。馬霍姆斯還未在嚐過冠軍滋味後碰上如此長期的挫敗，他是不是有率隊東山再起的能力，未來10年也值得關注。

至於其他數據和個人成就，只要馬霍姆斯夠健康打得夠久，相信不會太差。但即使他最後無法在冠軍超越布雷迪，他獨樹一格的球技展現，也已是歷史人物級別。

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