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NFL /具英回踢球穩定度超高 有望名留青史

林育正
具英回本季中生涯命中率一度上升至90%。（路透資料照片）
具英回本季中生涯命中率一度上升至90%。（路透資料照片）

韓裔美籍的獵鷹隊踢球員具英回（Younghoe Koo）本季中生涯命中率一度上升至90%，超越烏鴉傳奇踢球員塔克（Justin Tucker）的89.9%成為史上第一。他的穩定度超高，未來有機會在NFL留下歷史地位。

雖然本季一度超車，但具英回在第16周比賽前命中率小幅下修至89.1%，塔克回升至90.1%要回領先。不過拉長時間來看，具英回心理素質優異，命中率不是問題，現在89.091%的生涯命中率還維持在歷史第三。只要在生涯末期下滑不是太嚴重，應該可維持不錯的數字。

儘管如此，踢球員的歷史地位需要數字累積，有幾位名人堂踢球員生涯接近甚至超過20季。此外，還需要大場面以及入選年度第一隊的加持。但受到獵鷹進攻火力不足的影響，他本季目前踢進25球排第10，命中率89.3%還沒進入前10，遭受強烈競爭。而且本季還有命中率目前100%的牛仔隊新人奧博瑞（Brandon Aubrey）來勢洶洶。

此外在2020具英回的代表性球季，雖然有144分得分並列第一，命中率94.9%，還踢進最多的37球，但最後年度第一隊頭銜被命中率92.3%，但36顆附加分全踢進的海豚踢球員桑德斯（Jason Sanders）奪下，相當可惜。

具英回與獵鷹合約到2026球季結束，未來可能需要球隊具備季後賽實力，才能讓他有表現舞台的季後賽甚至超級盃。具英回目前僅入選過一次明星賽，以他的身手來看也有些可惜。期望未來獵鷹能持續升級，幫助他獲得貢獻機會，追上甚至超越鋼人退役韓裔接球員沃德（Hines Ward）4次明星賽，3次年度第二隊的亞裔球員歷史成就。

韓裔 季後賽 超級盃

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