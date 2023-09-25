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NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽

中央社／紐約24日電
NFL正在討輪最快下個球季在巴西與西班牙打例行賽的可行性。圖為鋼人與突襲者隊24日的比賽。（美聯社）
NFL正在討輪最快下個球季在巴西與西班牙打例行賽的可行性。圖為鋼人與突襲者隊24日的比賽。（美聯社）

職業美式足球聯盟NFL執行副總裁歐萊利今天在ESPN的報導中表示，他們正在討輪最快下個球季在巴西與西班牙打例行賽的可行性。

歐萊利（Peter O'Reilly）說，NFL本月稍早已派員前往西班牙馬德里和巴西里約熱內盧，針對在這些城市首次舉行NFL例行賽進行調查。

歐萊利告訴ESPN說：「這是我們一直以來努力在做的事情，（去瞭解）當地場館狀況如何？我們能在那裡比賽嗎？可獲得哪些支援？」

歐萊利表示，除此之外，NFL也正在研究於澳洲打例行賽的可能性，但也提到在澳洲舉行賽事會在後勤方面遭遇較大挑戰。

NFL考察了足球強權皇家馬德里（Real Madrid）指標性主場伯納烏球場（Santiago Bernabeu stadium），以及馬德里競技（Atletico Madrid）主場大都會球場（Metropolitan Stadium）。

歐萊利說：「大家都對NFL興趣濃厚，一些世界一流的足球俱樂部都對主辦NFL球賽及與NFL建立關係很有興趣。」

為了在全球各地擴張，NFL今年在歐洲辦了5場例行賽，下個月會在英國倫敦打3場比賽，11月也會有兩戰於德國法蘭克福進行。

歐萊利說：「巴西和西班牙是兩個強勁且重要的市場，還有一點是，它們是各俱樂部很有興趣的市場。」

NFL 足球 巴西

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