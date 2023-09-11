NFL／帕切可多功能 酋長頭號跑鋒當之無愧

帕切可。（路透資料照片）

酋長去年於選秀第七輪挖到寶的跑鋒帕切可（Isiah Pacheco）扛起地面進攻重擔，首戰對上獅隊20：21輸球雖然數據不亮眼，但在比賽中可以觀察到多樣全能的身手。未來如果能加強路徑跑動能力，將為酋長進攻玩出更多花樣。

帕切可上個球季因神似經典美式足球 漫畫「光速蒙面俠」角色「金剛阿含」給華人 球迷留下印象。他在開幕戰衝球8次23碼不算出色，4次接球全部完成貢獻31碼，不過可以看出他在內側強行突破的衝球，體重不到100公斤的他對抗性強，能夠硬拖著防守球員前進，且短距離加速度也很不俗。再者，他在直線的變速也是一個看點，能夠在狹小的縫隙空間內，讓防守球員更難掌握擒抱時機和節奏。

此外他在未持球的時機也值得一看。例如酋長進行傳球進攻時，後場的帕切可非常專注。開球後全速衝刺繞出口袋，給四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）多一道保險 和進攻選擇，而他目前的轉身與接球也是穩定的。

第一戰看下來，帕切可多功能，使用上有彈性坐穩酋長第一跑鋒不是問題。但我期望未來能看到更多橫向閃躲，以及多元的路徑跑動，向麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）偷學，如此會更符合酋長的多樣進攻模式。

而酋長進攻鋒線本季經過人員調整，我認為也還未是最佳狀態。雖然酋長以傳球為主，但路面進攻應該會隨著球季越來越好。