NFL／小貝克漢去烏鴉 帶來質變？

明星接球員小貝克漢（Odell Beckham Jr.）選擇加入烏鴉，立刻與球隊鬧不愉快的四分衛傑克森（Lamar Jackson）上夜店，但願他的加入能為烏鴉帶來一些質變。

傑克森與烏鴉球隊藕斷絲連，拿不到大額保證合約的他不僅要求交易，也提出同時與小貝克漢和霍普金斯（DeAndre Hopkins）聯手的不切實際要求。雖然小貝克漢一簽約立刻與傑克森視訊通話和上夜店，顯露不錯的交情，但並沒有讓球迷開心太久。傑克森依舊維持立場，向小貝克漢表示不保證他會是先發四分衛。

小貝克漢表示期待與傑克森合作，更從他身上看見偶像維克（Michael Vick）的影子。他有機會帶來的改變是軟化傑克森的態度，做為他與球團間的緩衝。目前來看，僵持若續持下去，烏鴉是真的敢放人。

小貝克漢今年也已是30歲的老將，休季展現大哥態度與接球員貝特曼（Rashod Bateman）一同訓練。我寄望他的超級盃 冠軍經驗與天賦球技，能為接球員帶來新的刺激以及安定感。若他能展現領袖氣質，謹守團隊紀律和戰術，將能逐漸擺脫過去難以掌控的標籤，真正展現自己的球星價值。

他已在專訪中表示將以身作則，展現好勝心，為球隊打好基礎。小貝克漢兩季前為公羊奪冠功臣之一，希望這次他會是個說到做到的男人，給人眼睛為之一亮的球季，奠定真正的明星價值。