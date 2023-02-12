超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

上半場落後10分，主力四分衛又出現傷情的NFL 酋長，靠第4節兩度達陣和終場前關鍵的踢球，最終38：35逆轉擊敗老鷹，贏得本屆超級盃 。馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也獲得MVP。

本賽季，馬霍姆斯當選常規賽MVP，同時奪得超級盃冠軍，打破了21世紀以來常規賽MVP無緣冠軍的魔咒。

次節比賽尾聲時，馬霍姆斯遭對手擒抱，腳踝疑似再度受傷，他一拐一拐步下球場，在場邊接受處理時面露痛苦表情，所幸經過中場休息，馬霍姆斯下半場仍能出賽。

下半場賽事展開後，帕切可（Isiah Pacheco）衝刺1碼達陣、巴克（Harrison Butker）加踢成功，讓酋長將頹勢縮小至3分；但艾略特（Jake Elliott）第3節尾聲射門得手，讓酋長在前3節結束時，仍以21比27落後。

末節托涅（Kadarius Toney）接獲馬霍姆斯的傳球達陣，巴克加踢也得手，讓酋長28比27逆轉戰情；緊接著摩爾（Skyy Moore）同樣接獲馬霍姆斯的傳球達陣，巴克的加踢也穩穩到手，這讓酋長以35比27將領先擴大。

此時，赫特斯衝刺2碼達陣，隨後選擇2分轉換又成功，一口氣拿下8分追平戰局。酋長在比賽讀秒階段靠巴克射門，拿下致勝3分，最終贏得這次超級盃冠軍。

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