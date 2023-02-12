超級盃的秘密…晚買門票反而賺到 便宜好幾千元

就算不是事先搶票的忠實球迷，在這場大賽開始前幾小時仍能買到票，而且晚買也許還讓他們省下幾千美元。（歐新社）

第57屆「超級盃 」冠軍戰於美東時間12日晚間6時30分開打，就算不是事先搶票的忠實球迷，在這場大賽開始前幾小時仍能買到票，而且晚買也許還讓他們省下幾千元。

根據VividSeats統計的數據，今年超級盃的門票價格中位數，1月23日時達到9,100元，到2月10日已跌到5,500元，最便宜的基本票價也從將近5,000元，降到3,000元出頭。隨著愈來愈接近比賽開打的時間，票價似乎仍是一路往下走的趨勢，有些票在12日早上還跌破3,000元。

美國各大售票網站12日早上還有大量轉售票可以買，最高看台（距離賽場最遠）的門票大約是3,000元左右，而再近一點的座位就要價超過6,000元。

VividSeats數據顯示，超級盃門票價格在過去兩年大幅下跌，但仍遠高於2010年代的水準。

數據指出，這屆超級盃的平均票價落在6,024元，略低於去年。而2021年超級盃的平均票價將近達到9,500元，那年是NFL 傳奇巨星湯姆布雷迪（Tom Brady）最後一次在超級盃登場。

從2013年到2019年，超級盃平均票價每年都穩定上升，從2500元漲到略高於4000元，到2020年將近5,700元。