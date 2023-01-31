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NFL／老鷹vs酋長 超級盃正面交鋒

體育新聞組／綜合報導
費城老鷹隊擊敗萑金山巨人，取得超級盃門票。（Getty Images）
費城老鷹隊擊敗萑金山巨人，取得超級盃門票。（Getty Images）

NFL費城老鷹29日狠狠啄傷舊金山49人在國聯稱王，堪薩斯酋長則是靠終場前的致勝射門險勝辛辛那提孟加拉虎拿下美聯冠軍，老鷹與酋長將在NFL超級盃正面交鋒。

中央社報導，老鷹在國聯冠軍賽迎戰來犯的49人，49人四分衛柏迪（Brock Purdy）和替補的強生（Josh Johnson）先受因傷退賽，老鷹在桑德斯 （Miles Sanders）兩度跑陣達陣的帶領下，以31：7痛擊49人，率先取得前進超級盃的資格。

拿下這場比賽，讓老鷹在5年內第2次進軍超級盃。

桑德斯首節衝刺6碼達陣為球隊建功，在加踢得手後，老鷹以7：0領先，早早為比賽定調。

49人第2節一度追平，但桑德斯的13碼跑陣達陣讓老鷹要回領先，史考特（Boston Scott）的跑陣達陣讓老鷹擴大領先差距。

老鷹四分衛赫特斯（Jalen Hurts）第3節上演「魚躍龍門」達陣得分，讓老鷹進一步擴大領先幅度。艾略特（Jake Elliott）第4節31碼射門成功，徹底澆熄49人反撲氣焰。

酋長在美聯冠軍賽靠著終場前射門攻下致勝的3分，以23：20險勝孟加拉虎，在主場驚險收下NFL超級盃的最後一張門票。

這是酋長4年來第3度闖進超級盃。他們2020年終結50年的冠軍荒，高舉龍巴迪獎盃（Lombardi Trophy），隔年敗給坦帕灣海盜衛冕失利。

在比賽讀秒階段，兩隊20：20戰成平手，酋長帶傷上陣的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在終場前17秒遭對方犯規，判罰15碼，酋長之後選擇棄踢，踢球員巴克（Harrison Butker）在比賽剩下3秒時將球踢進，酋長就靠著這關鍵的3分，重返超級盃舞台。

在談到將在超級盃對上老鷹時，馬霍姆斯說：「他們是支強隊，但我要先為29日贏得這場比賽慶祝一下。」

超級盃 桑德斯 NFL

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