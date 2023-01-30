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NFL／突破季後賽瓶頸 比爾須質變

林育正

比爾連兩個球季止步於美聯分區賽，要突破天花板，在攻守兩端必須增添更多變化，調整球權分配，使戰術更為多變，才能進化成真正的強隊。

進攻端上周出現多次「人到球不到」的窘境，讓王牌接球員迪格斯（Stefon  Diggs）罕見對四分衛艾倫（Josh Allen）發怒。由於接球員可用之兵多，本季才走馬上任的進攻教練多西（Ken  Dorsey）可以嘗試讓這兩季表現也很棒的近端鋒諾克斯（Dawson  Knox）享有更多機會，並且培養第二號近端鋒，深化戰術多樣性。此外，增加其他接球員的中短距離接球，讓接球員帶球突破也可以是調整方向。

本季艾倫被14次抄截為明星四分衛中最多，此外每次傳球達9.2碼稍多了些，比馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）的7.2碼，布洛（Joe Burrow）的6.8碼都多上不少，風險可再壓低一些，不必如此拚球。當然，本季被抄截過多的艾倫可能得向布雷迪（Tom  Brady）多討教如何在賽後多做功課自我提升。

最後地面進攻的部分，艾倫僅次於主戰跑鋒辛格特利（Devin  Singletary），更是聯盟先發四分衛第三。這季再次證明沒有路面支撐的進攻走不遠。艾倫的雙腿讓對手畏懼，能有效牽制對手防守組，但不必太常使用，硬幹帶來受傷風險，整體才會有變化且更加致命。

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