NFL／半場瘋狂3抄截 小山謬成悲劇英雄

電光隊慘遭美洲虎上演史詩級大逆轉，從27：0到30：31輸掉比賽。但比賽過程中，二年級角衛小山謬（Asante Samuel Jr.）半場三次抄截榮登NFL季後賽 史上第一人，全場六次傳球防守的恐怖表現卻沒能幫助球隊取勝，成為殘念的悲劇英雄。

小山謬本戰的防守有許多讓人玩味的地方。第一個抄截經過重播，他有非法接觸甚至干擾傳球的嫌疑，但黃旗沒丟出來讓他抄到球，接球員瓊斯（Zay Jones）也只能雙手一攤。這球在比賽前段，我猜想他會不會是想測試裁判尺度，或是像當年NBA的柯比 （Kobe Bryant）在北京 奧運狠撞加索（Pau Gasol）下馬威。但很難說，雖然當下領先七分，但已被進攻超過半場，這樣的做法帶有風險，可能純粹犯規加裁判漏吹。

第二個抄截，他在區域防守中等著勞倫斯（Trevor Lawrence）傳球給英格雷（Evan Engram）再伺機衝出；第三個抄截，他在中場以身體對抗搶下一球。不只在區域防守表現精彩，幾球人盯人他毀掉一球兩分轉換，面對勞倫斯一球直塞達陣區的長傳，他也先用手摸上接球員身上擔不到犯規的程度，再轉身找球拍掉，動作冷靜流暢。他的基本動作紮實老派，重心夠低，視線能在適當時機轉換於四分衛和防守目標之間。

小山謬與父親山謬成為第一對能在季後賽，貢獻複數抄截的父子檔。爸爸山謬曾與布雷迪（Tom Brady）當隊友，還曾入選年度第一隊。他的超狂表現，襯托美洲虎的勝利，讓這場外卡戰夠精彩。