NFL╱瓊斯能靠球場高IQ 接班布雷迪？

瓊斯（右）能否成為布雷迪（左）接班人讓人期待。（取材自推特）

「偷偷跟你說，其實我一直很想去愛國者，真的很高興能成真。」

帶領阿拉巴馬大學拿下全國冠軍的四分衛瓊斯（Mac Jones）說道，他在NFL選秀第一輪第15順位被新英格蘭 愛國者隊選中；雖然是四分衛大年中第五個中選的，但我認為現在的情勢仍然對他極為有利，讓原本就非常欣賞他的筆者更加期待。

由於布雷迪（Tom Brady）霸占愛國者四分衛王位長達20年，使瓊斯成為1993年的布萊德索（Drew Bledsoe）以後，第一位被愛國者以第一順位選中的四分衛。

其實瓊斯掉到第15順位讓我有些意外，我先前一度相信舊金山49人有機會選中他；雖然臂力與體能不如前面四位四分衛勁爆，但進行向上交易避免夜長夢多與被攔胡的可能性，取得在去年賽季傳出4500碼，傳球成功率77.4%、41達陣與四抄截的四分衛仍屬合理操作。畢竟，未來的適用與否才是貨真價實的價值。

這次的選秀順位，算是讓瓊斯回歸「正常」的預測，但避免過高順位被弱隊選，反而對他是好事；被愛國者選中，我認為算是個「進可攻，退可守」的態勢。

瓊斯前面有個紐頓（Cam Newton）可競爭，協助他適應職業環境，激勵他進步；雖然紐頓過去被稱為「超人」，但他可能已不是過去的超人。他只簽下一年合約，先發地位並非不可撼動，開季前夏天兩人於季前訓練營的競爭，預計會非常精采，相信無私情的總教練比利契克（ Bill Belichick）會做出最適當的定奪。

瓊斯體能並不出色，他奪下全國冠軍後嘴裡叼著雪茄，露出一圈肚腩的照片，常與布雷迪當年參加選秀時不出色的檔案照放在一起。不過他在球探報告中被評為具備優秀解讀比賽能力，擁有高球 場IQ，傳球準確落點精準；據說他在面試中，也表現出不差的個性。

況且，愛國者不像戰力仍沈在聯盟地步的紐約 噴射機或辛辛那提孟加拉虎等隊，陣容中仍有數個位置需要補強。愛國者今年季外在市場上動作頻頻，已是戰力重新往上走的球隊，對瓊斯是個較為友善的環境。

不過愛國者與比利契克打造的體系不容易學習，若他真如預期般聰明，他的確有機會奪取先發位置。若尚未完成過渡職業的準備，他也能有紐頓先頂著，蓄勢待發，扛起球隊的壓力不如前二順位的勞倫斯（Trevor Lawrence）與威爾森（Zach Wilson）。