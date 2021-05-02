NFL╱瓊斯能靠球場高IQ 接班布雷迪？
「偷偷跟你說，其實我一直很想去愛國者，真的很高興能成真。」
帶領阿拉巴馬大學拿下全國冠軍的四分衛瓊斯（Mac Jones）說道，他在NFL選秀第一輪第15順位被新英格蘭愛國者隊選中；雖然是四分衛大年中第五個中選的，但我認為現在的情勢仍然對他極為有利，讓原本就非常欣賞他的筆者更加期待。
由於布雷迪（Tom Brady）霸占愛國者四分衛王位長達20年，使瓊斯成為1993年的布萊德索（Drew Bledsoe）以後，第一位被愛國者以第一順位選中的四分衛。
其實瓊斯掉到第15順位讓我有些意外，我先前一度相信舊金山49人有機會選中他；雖然臂力與體能不如前面四位四分衛勁爆，但進行向上交易避免夜長夢多與被攔胡的可能性，取得在去年賽季傳出4500碼，傳球成功率77.4%、41達陣與四抄截的四分衛仍屬合理操作。畢竟，未來的適用與否才是貨真價實的價值。
這次的選秀順位，算是讓瓊斯回歸「正常」的預測，但避免過高順位被弱隊選，反而對他是好事；被愛國者選中，我認為算是個「進可攻，退可守」的態勢。
瓊斯前面有個紐頓（Cam Newton）可競爭，協助他適應職業環境，激勵他進步；雖然紐頓過去被稱為「超人」，但他可能已不是過去的超人。他只簽下一年合約，先發地位並非不可撼動，開季前夏天兩人於季前訓練營的競爭，預計會非常精采，相信無私情的總教練比利契克（ Bill Belichick）會做出最適當的定奪。
瓊斯體能並不出色，他奪下全國冠軍後嘴裡叼著雪茄，露出一圈肚腩的照片，常與布雷迪當年參加選秀時不出色的檔案照放在一起。不過他在球探報告中被評為具備優秀解讀比賽能力，擁有高球場IQ，傳球準確落點精準；據說他在面試中，也表現出不差的個性。
況且，愛國者不像戰力仍沈在聯盟地步的紐約噴射機或辛辛那提孟加拉虎等隊，陣容中仍有數個位置需要補強。愛國者今年季外在市場上動作頻頻，已是戰力重新往上走的球隊，對瓊斯是個較為友善的環境。
不過愛國者與比利契克打造的體系不容易學習，若他真如預期般聰明，他的確有機會奪取先發位置。若尚未完成過渡職業的準備，他也能有紐頓先頂著，蓄勢待發，扛起球隊的壓力不如前二順位的勞倫斯（Trevor Lawrence）與威爾森（Zach Wilson）。
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