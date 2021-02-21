NFL專欄／溫菲爾德回嗆被罰 NFL太掃興

海盜隊安全衛溫菲爾德的回嗆手勢遭NFL罰款。（路透）

雖然超級盃 過了一陣子，但還想diss一下NFL 成為「No Fun League」這個話題。當海盜隊安全衛溫菲爾德（Antoine Winfield Jr.）第四節破壞酋長王牌接球員希爾（Tyreek Hill）的接球，並用希爾第12周對戰時比出的「YA」手勢回應時，卻被吹了犯規，實在讓人覺得NFL相當掃興，就像個打球打得正開心，就把小朋友叫回家的家長一樣。

第12周酋長作客海盜，希爾接到馬霍姆斯（Patrick Mahomes）長傳完成75碼達陣；衝進達陣區前，希爾轉身向身後的溫菲爾德比了「YA」手勢。

不料超級盃情勢輪流轉，海盜靠著防守組強勢壓迫把酋長壓在地上磨擦。比賽結束前希爾的接球遭溫菲爾德破壞；好不容易找到機會復仇，他也給希爾比了「YA」，馬上被裁判黃旗判罰「譏諷」（Taunting）。

我對這次的判決感到非常不以為然，第一，超級盃這樣一戰定生死的重要比賽，我希望看到更多火花。不只是球員渾身解術拿出最棒的球技，雙方拚戰還必須有點激情與火花，帶點愛恨情仇才會好看。都已經是整季最後一場，為何不「Let the kids play」？

再者，美式足球 運動的特質本來就是情緒相當外顯，慶祝與球員情緒也是比賽一大看點；就像過去海鷹隊的團體跳舞，以及葛理翰（Jimmy Graham）的灌籃都是經典。更何況當時勝負幾乎已定，吹犯規相當自討沒趣。

根據規則，在場上的慶祝不得羞辱或嘲諷對手；而在第12周希爾達陣比出「YA」時沒有被吹犯規，但到了超級盃，同樣一位對手打出好球，以同樣的手勢回應，還遭到7815元的罰款，是不是讓人感到有些奇怪？

溫菲爾德事後表示「沒騙你，這樣回應的感覺超棒！我就是得這麼做。」他的確帶有回嗆的意味，但我相信這樣的你來我往，正是比賽的看點；在分數差距頗大的狀況下，這手勢侮辱對手的程度不大，引起爭端的機會也不大；不得不感嘆NFL真是太「No Fun」了。