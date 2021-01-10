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NFL專欄／狙殺酋長衛冕 3隊最有希望

林育正
上屆超級盃冠軍酋長依舊為奪冠大熱門。（Getty Image）
上屆超級盃冠軍酋長依舊為奪冠大熱門。（Getty Image）

NFL正式進入季後賽，雖然最具冠軍相的酋長列第一種子首輪輪空，但大家應該都在問，「誰能打贏酋長？」我認為要擊敗衛冕軍，必要的條件為心理素質優異的四分衛，再加上優於平均水準，且擁有特長的防守。因此，我認為國聯的包裝工、聖徒以及海盜三隊，有機會阻止酋長在超級盃二連霸。

包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）心理素質不用贅述，48達陣和5抄截勇冠聯盟為MVP頭號人選，傳球成功率高達70.7%。他日前幫助頭號接球員亞當斯（Devante Adams）電玩評分躍升至99，只不過有時太過依賴亞當斯。包裝工被傳球成功率51.3%，聯盟第二隊（All Pro）後起角衛亞歷山大（Jaire Alexander ）面對空攻猛烈的酋長，將是關鍵因子。

此外酋長不擅於防守跑陣，而包裝工進攻鋒線搭配默契良好，讓跑鋒瓊斯（Aaron Jones）跑出聯盟第四的1104碼和九達陣，酋長恐怕相當頭痛。但包裝工明星左截鋒巴提亞瑞（David Bakhtiari）膝傷賽季報銷，面對防守鋒線擒殺能力強的瓊斯（Chris Jones）和克拉克（Frank Clark）將是一大隱憂。

聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）逐漸從肋骨傷勢中康復，更有機會迎來上季最佳進攻球員，接球員湯瑪斯（Michael Thomas）復出；加上剛追平單場六次衝球達陣，能跑能接的卡馬拉（Alvin Kamara）能往酋長的痛點打，全能秘密武器希爾（Taysom Hill）更給予進攻極大彈性與變化，奪取較多的進攻持球時間。

聖徒擁有防守鋒線和二線實力較為平衡的優勢，防跑防傳與失分皆在前段班，兩端皆能給予馬霍姆斯（Patrick Mahomes）極大壓力，二線更有角衛詹金斯（Janoris Jenkins）等三人抄截來到三次，全隊18次並列第一。不過安全衛威廉斯（Marcus Williams ）的傷勢為一大不確定性。

海盜隊防守鋒線與線衛本季表現極佳，48次擒殺更勝45次的聖徒。若目前受傷，九次擒殺的線衛懷特（Devin White）能盡早回歸將是一大助力。雖然海盜二線較為弱勢，但有葛朗考斯基（Rob Gronkowski）和專打逆轉的偉大四分衛布雷迪（Tom Brady），任何不可能都將成為可能。

威廉 季後賽

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