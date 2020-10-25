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NFL／又壯又快 麥卡夫成「接球怪物」

林育正
麥卡夫身材粗壯、速度一流，可說是無人可擋。（Getty Images）
麥卡夫身材粗壯、速度一流，可說是無人可擋。（Getty Images）

「密卡登」強森（Calvin Johnson）退休，繼獵鷹隊瓊斯（Julio Jones）後，這一年多來我們又見證了一名接球怪物的誕生。海鷹隊二年級外接手麥卡夫（DK Metcalf）以全面制霸的誇張體能和接球表現，生涯前21戰累計12達陣，已讓人臆測他將成為下一個偉大接球員。

6呎3吋，228磅的麥卡夫身上線條分明的肌肉，活像個健美選手；40碼衝刺為令人瞠目結舌的4.33秒，優於瓊斯的4.42秒，彷彿看見了波特（Usain Bolt）的影子。

不過他大學因傷缺席多場比賽，經驗和身體狀況讓人質疑；40.5吋的垂直起跳能力令人垂涎，但在3-cone drill繳出7.38秒比身體素質不佳的布雷迪（Tom Brady）還差，讓人懷疑協調與敏捷性。1.6%的超低體脂肪也不是好事，可能讓他面臨容易疲累、壓力賀爾蒙上升等問題。

當時我認為，海鷹以第二輪64位將他選進，也許就是個大膽的投資。我覺得他像個純粹只能跑直線的短跑選手，肌肉太重的他也許並非是能精準跑出路徑的武器。

但經過海鷹教練團的調教，麥卡夫在路徑跑動上並不複雜，一兩個簡單小幅度晃人動作，配上優異的直線加速能力，成功找到使用說明書，成為NFL最可怕的遠程武器。身軀高大的他，更能接下偏低等各種來向的傳球，靈活性優於預期。 

上個球季外卡戰對老鷹，他在下半場伸手抓住來自後方的長傳，爬起後防守球員更拉不住他被摔在地上，麥卡夫達陣，成為他的生涯代表作。第四節剩下一分多鐘3rd&10，他騰空轉身接球幫海鷹掌握球權至比賽結束，向對方球迷揮手帶走勝利。

麥卡夫的打法直來直往，因為他已在攻防上形成「錯位」(mismatch)；比他高壯的沒他快，有他快的沒他壯，處在巔峰的四分衛威爾森（Russell Wilson）和教練團的信任可說是時勢造英雄。本季對維京人一戰，落後的海鷹即便在第四節，達陣區前連續兩球給他都失敗，來到第四檔，仍將球快傳給空檔不大的麥卡夫達陣27：26逆轉，顯示對他的高度信心。

麥卡夫如今成為全聯盟嚴防的接球怪物，生涯頭21場例行賽每次接球平均推進17.45碼，僅次於傳奇接球員莫斯（ Randy Moss）和克魯茲（Victor Cruz），12次達陣也排第九。

現在，我們正在見證怪物的誕生。

「我比過去更加重視細節；接球達陣就像寶可夢一樣，我全都要。」

肌肉 投資 退休

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