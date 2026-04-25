足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

葡萄牙球星C羅。（路透）

效力於沙烏地阿拉伯職業聯賽艾納斯（Al-Nassr）的葡萄牙 球星C羅 （Cristiano Ronaldo），即便已年過40，仍長年維持世界頂級競技狀態。這位足壇傳奇的驚人續航力並非偶然，他的前私人廚師喬治歐・巴羅內（Giorgio Barone）近日曝光C羅的飲食習慣。

巴羅內接受資訊網站Covers時指出，C羅認為成年人飲用牛奶在本質上是錯誤的，因此完全避免攝取，轉而選擇其他乳製替代品。

C羅為何不喝牛奶

巴羅內在接受媒體訪問時解釋：「人類是唯一會飲用其他動物乳汁的物種。沒有任何動物在三個月之後還會喝奶，只有人類會持續喝牛奶到30歲、40歲、50歲甚至60歲，在我看來這是錯的。我們像狗、狼、牛和驢一樣，從母親那裡哺乳，這是正常的，但嬰兒期過後就不正常，這違反自然。」

C羅遵循極為嚴格的飲食計畫，以高品質蛋白質與健康脂肪為主，並完全避免精製糖分。每一餐的設計都以提供最大能量為目標，同時遠離現代加工食品。

巴羅內透露：「C羅的飲食非常均衡，他什麼都吃一點，但一定是健康的食物。早餐通常是酪梨搭配咖啡、雞蛋 ，而且完全不加糖。午餐可能是雞肉或魚類，並一定搭配蔬菜。如果需要碳水化合物，他會從蔬菜中攝取，而不是麵粉製品，例如義大利麵或麵包等。晚餐則以清淡為主，通常是魚或菲力牛排，同樣會搭配蔬菜。」

有趣的是，C羅在牛奶攝取上與曼城前鋒哈蘭德（Erling Haaland）看法不同——後者以推崇生乳聞名。但兩人在「超級食物」方面卻有共識，特別是富含營養的內臟類食物。

巴羅內表示：「我認同哈蘭德食用內臟的方式，肝臟、心臟和腦都是健康食物，是超級食物，C羅也喜歡肝臟，它富含鐵質，對飲食非常重要。因此在內臟方面我認同，但牛奶則不然。」