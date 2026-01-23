我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

米蘭冬奧／中國124人出征 谷愛凌將再衝金

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷愛凌將為中國出戰米蘭冬奧。（美聯社）
谷愛凌將為中國出戰米蘭冬奧。（美聯社）

中國國家體育總局冬季運動管理中心23日在官網公示參加米蘭冬奧的124名運動員名單。其中，谷愛凌(Eileen Gu)將代表中國再次出戰，參與自由式滑雪U型場地項目比賽。

今年23歲的谷愛凌是中國本屆冬奧代表團中唯一兼項運動員，美中混血的谷愛凌曾在北京冬奧代表中國出賽，摘下兩金一銀，但國籍問題引起爭議。她從未正面回應，只表示「當我在美國時就是美國人，在中國時就是中國人」。

中通社報導，據公示，中國10位冬奧冠軍領銜，包括谷愛凌、蘇翊鳴、徐夢桃、齊廣璞、隋文靜、韓聰、高亭宇、范可新、劉少昂和林孝埈，組成史上「星味最足」的中國冬奧陣容。

衝金主力集中在傳統優勢項目：自由式滑雪空中技巧由徐夢桃、齊廣璞帶隊，男女個人及混合團體均具奪金實力；谷愛凌將主攻U型場地技巧，與李方慧、張可欣形成「雙保險」；蘇翊鳴則在男子單板滑雪大跳台和坡面障礙技巧中保持世界頂尖水平。短道速滑方面，林孝埈、劉少昂領銜男隊，在男子500米、5000米接力及男女混合接力中具備爭金能力。

北京冬奧 谷愛凌 保險

上一則

NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光

下一則

NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝

延伸閱讀

花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞

花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞
米蘭冬奧／谷愛凌傳遞聖火：下個月比賽奮力前行

米蘭冬奧／谷愛凌傳遞聖火：下個月比賽奮力前行
台冬奧選手可望再多1位 林欣蓉從雪橇轉戰雪車 寫新歷史

台冬奧選手可望再多1位 林欣蓉從雪橇轉戰雪車 寫新歷史
美國冬奧滑冰代表隊 加州有4人入選、2人為華裔

美國冬奧滑冰代表隊 加州有4人入選、2人為華裔

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴