米蘭冬奧／中國124人出征 谷愛凌將再衝金

谷愛凌將為中國出戰米蘭冬奧。（美聯社）

中國國家體育總局冬季運動管理中心23日在官網公示參加米蘭冬奧的124名運動員名單。其中，谷愛凌 (Eileen Gu)將代表中國再次出戰，參與自由式滑雪U型場地項目比賽。

今年23歲的谷愛凌是中國本屆冬奧代表團中唯一兼項運動員，美中混血的谷愛凌曾在北京冬奧 代表中國出賽，摘下兩金一銀，但國籍問題引起爭議。她從未正面回應，只表示「當我在美國時就是美國人，在中國時就是中國人」。

中通社報導，據公示，中國10位冬奧冠軍領銜，包括谷愛凌、蘇翊鳴、徐夢桃、齊廣璞、隋文靜、韓聰、高亭宇、范可新、劉少昂和林孝埈，組成史上「星味最足」的中國冬奧陣容。

衝金主力集中在傳統優勢項目：自由式滑雪空中技巧由徐夢桃、齊廣璞帶隊，男女個人及混合團體均具奪金實力；谷愛凌將主攻U型場地技巧，與李方慧、張可欣形成「雙保險 」；蘇翊鳴則在男子單板滑雪大跳台和坡面障礙技巧中保持世界頂尖水平。短道速滑方面，林孝埈、劉少昂領銜男隊，在男子500米、5000米接力及男女混合接力中具備爭金能力。