布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

世界新聞網／輯
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）12月13日的印度之行令球迷失望，現場出現拆椅子、摔瓶子等行為，還有球迷直接扛走了現場的地毯，作為補償。

這場活動在加爾各答的鹽湖體育場（Salt Lake Stadium）登場，數以千計的球迷從印度各地趕來，只為親眼目睹這位阿根廷世界盃冠軍。然而，實際體驗卻與宣傳內容相去甚遠。梅西在場上僅停留約20分鐘，且全程被層層保全包圍，幾乎無法與球迷互動。

主辦單位將活動包裝成一生一次的體驗，包括梅西親臨現場、繞場致意、簡短的足球表演，以及揭幕一座高達21 公尺以上的梅西雕像。然而，這一切都無法平息數千名球迷心中的受騙感。

球迷因未能一睹梅西的風采，衝入球場並破壞體育場座椅。(美聯社)
當宣布梅西將提前離場時，現場情緒徹底失控，瓶子被丟向場內、座椅被拆除，迫使當局立刻將梅西緊急撤離。

一名球迷直接扛走了體育場現場的地毯，他說：「花了1萬盧比買了票，結果沒看到梅西，只看到了我們每天都能看到的政客。」

投訴聲浪四起，部分球迷支付高達1萬2000盧比（超過100美元）的門票費，就連場內的大螢幕都無法清楚顯示梅西的畫面，反而看到隨行的保全與這位阿根廷球星合影。

事態惡化至地方政府介入。當地警方逮捕了活動主辦方負責人，並宣布展開調查，釐清是否涉及詐欺與管理失職等責任。西孟加拉邦首席部長瑪瑪塔班納吉（Mamata Banerjee）也被迫公開向梅西與球迷道歉，並下令成立專案委員會，全面調查事件始末。

球迷投擲瓶子與座椅，並破壞場內圍欄與廣告看板。(歐新社)
梅西 阿根廷 印度

