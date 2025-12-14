我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

梅西印度快閃 球迷不滿花1個月薪水買票「只看20分鐘」怒砸場

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
球迷原本預期梅西將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。梅西繞場一周後即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。(路透)
球迷原本預期梅西將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。梅西繞場一周後即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。(路透)

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。

英國廣播公司（BBC）報導，數千名熱情支持者為了一睹這名足球巨星風采，支付最高達1萬2000盧比（約132美元）的票價入場。然而，梅西進場後僅繞場向球迷揮手致意，隨即被大批官員與名人包圍遮擋，許多觀眾根本無法清楚看到他。

在出場約20分鐘後，梅西即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。

法新社指出，這位2022年世界盃冠軍隊主將、被視為史上最偉大足球員之一的球星，原本被外界預期將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。

▲ (若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除）

This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

多名球迷對此表達強烈不滿。一名在場球迷向印度新聞社ANI抱怨說：「梅西身邊全都是政要和演員……那為什麼要叫我們來？我們花了1萬2000盧比買票，卻連他的臉都沒看清楚。」

另一名憤怒球迷向印度新聞信託社（Press Trust of India）表示，許多人為了看這位八度榮獲金球獎的球星，付了相當於一個月薪水。「我花了5000盧比買票，帶著兒子來看梅西，不是來看政治人物，」該名球迷說，「警察和軍人都在自拍，活動管理單位才是真正該負責的人。」

事件發生後，西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）表示，她對場內失序狀況「深感不安與震驚」，並宣布成立調查委員會。她向梅西及「所有熱愛體育的人」致歉，並在社群平台X表示，調查將釐清責任歸屬，並提出防止類似事件再度發生的建議措施。

梅西的發言人表示，梅西已依照事前約定，履行出席活動的時間安排；至於活動組織與現場管理問題，則請媒體參考班納吉的公開道歉聲明。

法新社另引述警方官員指出，活動的「主要主辦人」已遭逮捕，當局也將研議如何向已購票的觀眾辦理退款，但未透露進一步細節。

印度足球總會（AIFF）則強調，這場活動屬於「私人性質」，並非由該會主辦。

梅西此次訪印度，是參與名為「GOAT（史上最偉大）」的巡迴宣傳行程，活動地點包括加爾各答、海德拉巴、孟買與德里。行程首站在加爾各答揭幕，一座高達約21公尺的梅西雕像在當地亮相，該雕像由45人團隊歷時27天完成組裝；基於安全考量，梅西當時僅以線上方式現身。

梅西 印度 阿根廷

上一則

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

延伸閱讀

曼哈頓梅西洗手間持刀刺傷遊客 43歲女落網

曼哈頓梅西洗手間持刀刺傷遊客 43歲女落網
足球／邁阿密國際封王 梅西生涯第48座冠軍到手

足球／邁阿密國際封王 梅西生涯第48座冠軍到手
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
葛拉斯諾結婚了。（路透）

MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆

2025-12-07 18:52
FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）6日在世界盃足球賽程揭曉活動上發表講話。（美聯社）

足球／2026年世界盃賽程出爐 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

2025-12-06 21:15

超人氣

更多 >
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌