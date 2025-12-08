田徑／百米跑出9秒83「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役
男子100米亞洲紀錄保持者、中國36歲短跑名將蘇炳添9日在微博宣布退役。他21年生涯創多項亞洲紀錄，打破「黃種人短跑劣勢論」，2021年在東京奧運男子100公尺短跑半決賽中，跑出9秒83的成績，打破亞洲紀錄，也是中國首位闖入奧運男子百米決賽的運動員。
他9日發文「我的二十一載跑道時光」回顧自己田徑生涯。
當我把釘鞋捲起來的那一刻，我知道，是時候為這段漫長的奔跑歲月畫上句號。
21年彷彿只是從起跑到終點，回看這條百米跑道，每一個腳印都有汗水、淚水，遺憾與榮耀，心中百感交集，但更多的是感恩。
故事始於2004年12月9日。那個15歲清澈的少年第一次離開了父母，離開了家，那時候我並不知道跑道將是我一生的羈絆。
在整個職業生涯中，並非一帆風順。面對技術的瓶頸，大賽心裡的博弈，傷病的折磨，我的身體、肌肉、關節、腰腹都是我沉默的「戰友」，也是我最痛苦的「敵人」。更記得因為狀態起伏陷入自我懷疑。那道十秒的「黃種人壁壘」像一道無形的欄杆，橫亙亞洲的所有短跑運動員面前。
9秒83不只是數字，它是我與團隊的勳章，更是證明「一切皆有可能」，更是一束光，希望能照亮更多中國短跑少年前行，讓他們相信極限是用來打破的。
如今，我的身體已經告訴我，是時候將接力棒傳遞給下一代更年輕、更優秀的運動員。看著他們在中國短跑的路上繼續飛奔，我無比欣慰與自豪。
最後我要感謝我的祖國，給了我實現夢想的舞台，感謝中國田協、廣東二沙訓練中心、暨南大學、楊永強老師、寧德寶教練、袁國強教練、蘭勤享主任。所有支持、批評過我、關注過我的朋友，當然還有我的家人孩子。是你們的吶喊，匯成了我耳邊最強勁有力的風，推動我不斷向前。
再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻／磨礪了我的意志，未來我將以另外一種方式與你繼續同行。
蘇炳添
