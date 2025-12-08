田徑／百米跑出9秒83「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役

蘇炳添宣布退役。 (中新社)

男子100米亞洲紀錄保持者、中國36歲短跑名將蘇炳添9日在微博 宣布退役。他21年生涯創多項亞洲紀錄，打破「黃種人短跑劣勢論」，2021年在東京奧運 男子100公尺短跑半決賽中，跑出9秒83的成績，打破亞洲紀錄，也是中國首位闖入奧運男子百米決賽的運動員。

他9日發文「我的二十一載跑道時光」回顧自己田徑生涯。