梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

阿根廷 球星梅西 (Lionel Messi)帶領的邁阿密國際隊(Inter Miami)，以3-1擊敗溫哥華白浪隊( Vancouver Whitecaps)，首度奪下美國職業足球大聯盟盃(Major League Soccer Cup)冠軍。

影片來源：YouTube@Major League Soccer

邁阿密成為第16支僅用六個賽季就贏得美國職業足球大聯盟冠軍的球隊。

梅西參與了全部三個進球，包括直接助攻兩球，並在第一球的進攻建構中發揮關鍵作用。

溫哥華後衛奧坎波(Édier Ocampo)在開賽後第8分鐘，將阿連德(Tadeo Allende)的傳球誤入自家球門，讓邁阿密取得1比0領先。

進入下半場，溫哥華前鋒艾哈邁德(Ali Ahmed)在第60分鐘進球，將比分扳平為1-1。

德保羅(Rodrigo De Paul)在第71分鐘接獲梅西的助攻破門，讓邁阿密以2比1再度取得領先。

在傷停補時第96分鐘，梅西助攻給阿連德破門，將比分拉開到3比1，鎖定勝局。

影片來源：YouTube@Fox Sports