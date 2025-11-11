C羅證實2026世足賽將是最後一舞 可能一兩年內退休

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）11日表示，2026世界盃將是他職業生涯最後一次參賽，因為屆時他已年滿41歲，他可能在一至兩年內退休。美聯社

葡萄牙 足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天表示，2026世界盃 將是他職業生涯最後一次參賽，因為屆時他已年滿41歲，他可能在一至兩年內退休 。

羅納度透過視訊參與一場沙烏地阿拉伯主辦的全球峰會時，被問及2026世界盃是否為他的最後一舞。他回應說：「絕對是的，因為我將年滿41歲，而我認為時候到了。」

他提及，自己很享受人生此刻，但在足壇到了某個年紀，會覺得時間過得很快。他享受在國家隊的比賽，但說實話，他可能在一至兩年內退休。

羅納度現年40歲，生涯榮獲諸多獎項，包括5座金球獎（Ballon d'Or）及4座歐洲金靴獎（European Golden Boot），但至今與世足金盃無緣。

2026世界盃將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，葡萄牙尚未取得參賽資格，若在13日資格賽擊敗愛爾蘭，便能確保晉級。

若葡萄牙取得世足門票，2026世界盃將是羅納度第6度參賽。他於2006年首次代表葡萄牙國家隊征戰世足，當時在四強賽輸給法國，這是他迄今在世足的最佳團隊成績。

羅納度表示：「我為足球付出了一切。我已在這項運動征戰25年。我竭盡所能，我在俱樂部和國家隊等不同舞台創下許多紀錄。我感到非常自豪，所以讓我們享受此刻，活出每分每秒。」