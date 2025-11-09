我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

NFL／維京人24歲新秀死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NFL明尼蘇達維京人新秀傑克森2024年因車禍喪生。（路透）
NFL明尼蘇達維京人新秀傑克森2024年因車禍喪生。（路透）

職業美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人新秀傑克森（Khyree Jackson），去年與2名朋友在車禍中喪生。造成這場車禍的駕駛，昨天承認3項受酒精影響的過失殺人罪名。

路透報導，25歲的克林曼（Cori Clingman）在馬里蘭州法院接受認罪協商。她先前面臨13項罪名指控。

克林曼量刑宣判定於2月4日。根據美國運動頻道ESPN報導，預計她每項罪名都將處以5年徒刑，但其中除1年之外，其餘刑期均為緩刑。這代表她將被處以3個1年徒刑，刑期將連續執行。

馬里蘭州警方表示，24歲的傑克森當時坐在1輛道奇（Dodge）Charger車款的前排客位，這輛車2024年7月6日凌晨3時餘，在喬治王子郡（Prince George's County）遭1輛Infiniti Q50撞擊。

Infiniti係由克林曼駕駛，當時她正試圖變換車道，車速很快，撞上Charger後，隨後又撞上1輛雪佛蘭（Chevrolet）Impala。撞擊導致Charger衝出右側路面，撞到「多個樹樁」後才停下來。

檢方指控克林曼當時車速超過160公里。

Charger車上另外2人分別是23歲的駕駛哈澤（Isaiah Hazel）與24歲的李頓二世（Anthony Lytton Jr.）他們曾是傑克森高中隊友，後來又一起打過大學足球。

哈澤與傑克森當場宣布死亡，李頓是在醫院宣告不治。

據警方表示，雪佛蘭車內的駕駛沒有受傷，克林曼和她的2名乘客也未受傷。

傑克森去世時，距離他25歲生日還有1個月，他是維京人2024年在NFL選秀會上以第4輪挑中的新秀，曾參加過維京人迷你訓練營與組織團隊活動（OTAs），過去效力於俄勒岡（Oregon）大學。

馬里蘭州 NFL 道奇

上一則

MLB／官網預測「超乎預期」的自由球員 42歲韋蘭德入列

延伸閱讀

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名
川普向波特蘭部署國民兵 聯邦法官裁違法

川普向波特蘭部署國民兵 聯邦法官裁違法
「麥可傑克森」電影首支預告 姪子神還原流行天王

「麥可傑克森」電影首支預告 姪子神還原流行天王
麥可傑克森重生 親姪子神還原「流行天王」 預告片曝光

麥可傑克森重生 親姪子神還原「流行天王」 預告片曝光

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入