邀戴資穎去鹹酥雞嘉年華 陳其邁：應該不用那麼忌口

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁(中)祝福「高雄之光」戴資穎退役，希望她好好享受個人生活。(記者巫鴻瑋／攝影)
31歲世界羽球天后戴資穎昨正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點，高雄市長陳其邁今天稱讚她為高雄帶來許多驕傲、誇她是「高雄之光」，祝福戴資穎退役後享受生活，還不忘邀請戴資穎下周末一起去鹹酥雞嘉年華，「小戴應該就比較不用那麼忌口」。

陳其邁提到，對於戴資穎宣布退役，他感到祝福，希望戴資穎能夠很輕鬆自在，能夠享受屬於自己的生活。因為戴資穎連年征戰，為高雄或者台灣贏得非常多的驕傲，她其實本身也是很多運動員或者是很多年輕朋友的典範。尤其在奧運比賽中，她那種全面拚搏的精神，真的是令人非常敬佩。

陳其邁透露自己前幾天有和戴爸爸聊天，聊天時戴爸爸也有稍微提到戴資穎的運動生涯規畫，因此他想先給戴資穎一個休息的空間，規畫未來，他想還有時間再慢慢的跟戴爸爸和小戴好好的聊一聊。

下周末高雄市政府將在大遠百追夢廣場舉辦「鹹酥雞嘉年華」，陳其邁在鏡頭前邀請戴資穎「現在退休之後，那我們高雄鹽酥雞嘉年華馬上到了，小戴應該就比較不用那麼忌口，可以在高雄好好地享受比較休閒的生活」，希望大家給予戴資穎最大的祝福。

