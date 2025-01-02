滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌 （Eileen Gu）登上央視節目《體壇零距離》，首次回應2024巴黎奧運 「蹭熱度事件」，她稱「聽見這些聲音，都會像心裡插了一把刀子一樣」。

2024年巴黎奧運，谷愛凌未參賽卻一直是網路焦點人物，她與全紅嬋、陳芋汐、張雨霏、潘展樂等諸多奧運選手合影互動，還參加了巴黎奧運大眾組馬拉松，這是她的首個全馬，最終完賽成績是3小時24分36秒。

當時有部分網友質疑奧運「谷愛凌蹭熱度」，對此，她2日回應：「全是造謠！我在做最好的自己，讓世界變得更好。」

谷愛凌稱：「你能聽見這些聲音，你都會像心裡插了刀子一樣，當然會很痛苦。」之所以沒有第一時間回應，谷愛凌稱：「網上大多數東西，全都是造謠。我一直希望把中國文化帶到世界，去分享給世界。」

谷愛凌表示，任何狀態下，都會一直代表中國。谷愛凌建議年輕人選擇自己熱愛的項目，參與冰雪運動，希望自己成為多元文化的橋樑。

谷愛凌在2024-2025賽季自由式滑雪U型場地技巧世界盃 的比賽中，意外摔倒的，吃了2片止痛片後又繼續投入比賽。最終前三站世界盃的比賽，谷愛凌全部獲得冠軍，她以17冠創下世界盃冠軍數紀錄。

對於這塊拿得有點波折的金牌，谷愛凌表示：「為什麼它這麼好玩，就是因為可以失誤，可以摔倒，有可能受傷。但是我覺得有了這個風險，才有了最高頂峰的這種快樂和樂趣。」