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中國泳將「藥檢陽性」未罰 美反禁藥組織批雙標

編譯潘勛／綜合21日電
東京奧運爆出中國泳將藥檢陽性事件，圖為當時中國選手領獎時，手持中國國旗上場。（美聯社）
東京奧運爆出中國泳將藥檢陽性事件，圖為當時中國選手領獎時，手持中國國旗上場。（美聯社）

20多名中國泳將在東京奧運舉辦前爆出藥檢陽性事件，但並未受到處罰，此事經媒體披露之後，引發世界反興奮劑組織(WADA)與美國反禁藥組織(U.S. Anti-Doping Agency)彼此激烈指責，而且隱然有對簿公堂之虞。

至於那些選手在東奧奪得的獎牌，將如何處理，簡短的答案可能是什麼都沒有改變。全球最高興奮劑監管機構表示，「沒有可靠的證據」來採取進一步行動。

美聯社報導，美國反禁藥組織執行長泰加(Travis Tygart)發表聲明將如何處理，指責世界反興奮劑組織與中國反禁藥官方把藥檢陽性簡短的結果藏起來，未答覆是否有公正公平地對其他地區運動員的規則。全球最高興奮劑組織20日監管機構表示，已經找法律顧問，研究泰加「沒有可靠的聲明證據」來採取進一步行動。

世界反興奮劑組織承認，23名中國泳將在一項遭禁「心臟藥物」方面測出陽性，但中國官方表示，藥檢樣本受到汙染，該組織同意，故放他們過關，得以在2021年東京奧運參賽。

世界反興奮劑組織為自己的處置做辯護，聲稱出自相信善良，另遵循正當程序而決定不挑戰中方對藥檢陽性的說法。接下來把矛頭對準泰加，說泰加的放話出於政治動機，組織對這種「駭人、完全虛假、誹謗的言論，感到震驚」。

世界反興奮劑組織指出，美國反禁藥組織這些年來有幾次接受「類似的受汙染結論，牽涉到不少美國運動員」，泰加「應該了解，不只美國運動員有可能受害於無過失汙染的處境」。

泰加回敬以另篇聲明，指出美國反禁藥組織處理受汙染案與本案之間有所不同。中方本案牽涉到曲美他嗪(TMZ)這種藥物，而曲美他嗪也是俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃(Kamila Valieva)2022年北京冬奧會遭禁賽的中心原因。

曲美他嗪是知名處方箋藥物，供有心臟絞痛的患者使用。眾所周知這種藥可以協助運動員改善耐力，縮短康復時間。使用這種藥物，依反禁藥規定會受到最嚴厲制裁。

泰加表示，美國反禁藥組織以往受汙染案件，並沒牽涉到曲美他嗪；另外，最重要的是在美方已證實的汙染案件中，都暫停運動員參賽，取消比賽結果，找出違規，而且按規定發表聲明。

但中國泳將藥檢一案，都沒那麼做；而該案直到紐約時報、雪梨每日電訊報20日報導之前，均未公開披露。

東京奧運 北京冬奧 紐約時報

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