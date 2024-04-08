F1賽車／Red Bull包辦一二名 維斯塔潘蟬聯3屆日本賽冠軍

Red Bull車隊車手Max Verstappen（左）與隊友Sergio Pérez在2024 F1日本大獎賽奪下冠亞軍。（圖／Red Bull提供）

Red Bull車隊車手維斯塔潘（Max Verstappen ）7日剛結束F1 一級方程式日本 大獎賽攜手隊友培瑞茲（Sergio Pérez）包辦冠亞軍，而這也是2024年開季的四場賽事以來，Red Bull第三次以1-2名完賽，成績相當卓越。

成功在鈴鹿賽道三度奪冠的Red Bull車手維斯塔潘賽後表示：「今天真的很棒，我非常享受這場比賽。整段賽程都進行得非常順利，從進站到輪胎策略，真的不能再好了。能夠在這裡實現1-2完賽真的太棒了，我對今天的表現感到相當滿意。」

維斯塔潘自排位賽到正賽，屢屢展現他的求勝心，他以優異的輪胎策略獨走，在53圈的賽事中領先了48圈，僅有在進站換胎時失去領先優勢，並在剩4圈時創下最快單圈速度（1分33.706秒），為他在鈴鹿賽道的表現畫下完美的句點。

而隊友培瑞茲同樣表現精湛，他在去年的日本大獎賽時提前退場，但八個月後的周末，他維持強勁的狀態與實力，拿下第二名，他表示，「我們能在這樣有很多中速及高速的彎道上仍表現亮眼，那就代表在其他地方也能表現出色，這是相當美好的周末。」

Red Bull的另一支車隊Visa Cash App RB F1車隊的地主車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）則在家鄉跑出第10名的成績，成功為車隊拿下積分。