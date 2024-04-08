F1賽車／Red Bull包辦一二名 維斯塔潘蟬聯3屆日本賽冠軍
Red Bull車隊車手維斯塔潘（Max Verstappen ）7日剛結束F1一級方程式日本大獎賽攜手隊友培瑞茲（Sergio Pérez）包辦冠亞軍，而這也是2024年開季的四場賽事以來，Red Bull第三次以1-2名完賽，成績相當卓越。
成功在鈴鹿賽道三度奪冠的Red Bull車手維斯塔潘賽後表示：「今天真的很棒，我非常享受這場比賽。整段賽程都進行得非常順利，從進站到輪胎策略，真的不能再好了。能夠在這裡實現1-2完賽真的太棒了，我對今天的表現感到相當滿意。」
維斯塔潘自排位賽到正賽，屢屢展現他的求勝心，他以優異的輪胎策略獨走，在53圈的賽事中領先了48圈，僅有在進站換胎時失去領先優勢，並在剩4圈時創下最快單圈速度（1分33.706秒），為他在鈴鹿賽道的表現畫下完美的句點。
而隊友培瑞茲同樣表現精湛，他在去年的日本大獎賽時提前退場，但八個月後的周末，他維持強勁的狀態與實力，拿下第二名，他表示，「我們能在這樣有很多中速及高速的彎道上仍表現亮眼，那就代表在其他地方也能表現出色，這是相當美好的周末。」
Red Bull的另一支車隊Visa Cash App RB F1車隊的地主車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）則在家鄉跑出第10名的成績，成功為車隊拿下積分。
儘管上一場在墨爾本的比賽未能完賽，維斯塔潘仍在車手排行榜獨占鰲頭，目前以77分領先隊友培瑞茲的64分，而Red Bull車隊的積分榜也以141分領先緊追在後的Ferrari車隊。下一站將睽違5年來到中國站，正賽時間將是21日周日下午三點，Red Bull車隊期盼能延續在日本站的氣勢再度獲勝。
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