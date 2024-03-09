拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播

即將60歲的傳奇拳王泰森（左），7月將接受未滿30歲的年輕網紅保羅挑戰。(取材自Netflix)

現年57歲的前重量級拳王泰森（Mike Tyson）近日宣布將重返拳台，7月20日將在德州 阿靈頓迎戰27歲的人氣拳手傑克保羅（Jake Paul），比賽全程將在Netflix直播。德州阿靈頓「AT&T 體育場」可容納近8萬名觀眾，曾舉辦過NBA全明星賽、超級盃 等重要賽事。

新京報報導，泰森1966年出生於紐約布魯克林區，20歲便成為最年輕的重量級世界拳王。他有著輝煌的職業生涯，也是世界拳壇最優秀的重量級拳手之一。

2005年泰森正式宣布退役，他一度進入影視圈。2020年5月13日，泰森宣布復出，隨後與著名拳手羅伊瓊斯（Roy Jones Jr.）打了一場比賽。儘管只是表演賽，但仍創下極高的收視率，也讓泰森口袋賺得飽飽飽。

今年7月20日，泰森又將迎來一場復出之戰，對手是比他小30歲的人氣拳手傑克保羅。對泰森來說，體力和精力是極大的挑戰。

傑克保羅曾是一位YouTuber，此後轉型成為拳擊手。傑克保羅目前生涯總戰績為9勝1負，唯一輸掉的比賽是去年對陣湯米弗瑞（Tommy Fury），後者則是現重量級著名拳王泰森弗瑞（Tyson Fury）的弟弟。