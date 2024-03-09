我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

「金門」導演江松長拚首座奧斯卡 老爸江英隆引以為傲

拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播

世界新聞網／輯
即將60歲的傳奇拳王泰森（左），7月將接受未滿30歲的年輕網紅保羅挑戰。(取材自Netflix)
即將60歲的傳奇拳王泰森（左），7月將接受未滿30歲的年輕網紅保羅挑戰。(取材自Netflix)

現年57歲的前重量級拳王泰森（Mike Tyson）近日宣布將重返拳台，7月20日將在德州阿靈頓迎戰27歲的人氣拳手傑克保羅（Jake Paul），比賽全程將在Netflix直播。德州阿靈頓「AT&T體育場」可容納近8萬名觀眾，曾舉辦過NBA全明星賽、超級盃等重要賽事。

新京報報導，泰森1966年出生於紐約布魯克林區，20歲便成為最年輕的重量級世界拳王。他有著輝煌的職業生涯，也是世界拳壇最優秀的重量級拳手之一。

2005年泰森正式宣布退役，他一度進入影視圈。2020年5月13日，泰森宣布復出，隨後與著名拳手羅伊瓊斯（Roy Jones Jr.）打了一場比賽。儘管只是表演賽，但仍創下極高的收視率，也讓泰森口袋賺得飽飽飽。

今年7月20日，泰森又將迎來一場復出之戰，對手是比他小30歲的人氣拳手傑克保羅。對泰森來說，體力和精力是極大的挑戰。

傑克保羅曾是一位YouTuber，此後轉型成為拳擊手。傑克保羅目前生涯總戰績為9勝1負，唯一輸掉的比賽是去年對陣湯米弗瑞（Tommy Fury），後者則是現重量級著名拳王泰森弗瑞（Tyson Fury）的弟弟。

德州 超級盃 AT&T

上一則

MLB／剪髮剃鬍後4局5K無失分 紐約大都會投手：沒髮干擾

下一則

網球／睽違5年重返印地安泉 約克維奇奪大師賽第400勝

延伸閱讀

帶貨自救？高合汽車直播賣牛排 同業：首見車企賣生鮮

帶貨自救？高合汽車直播賣牛排 同業：首見車企賣生鮮
女遊日拿護照一動作挨轟「錯誤示範」 嚴重恐被遣返

女遊日拿護照一動作挨轟「錯誤示範」 嚴重恐被遣返
Netflix豪賭 8萬人將見證拳王泰森對決「老將獵人」

Netflix豪賭 8萬人將見證拳王泰森對決「老將獵人」
外國網紅印度遭性侵 官員發慰問金安排媒體拍照 網抨擊

外國網紅印度遭性侵 官員發慰問金安排媒體拍照 網抨擊

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
柯瑞。(路透)

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

2024-03-04 06:57
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

2024-03-02 21:28

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年