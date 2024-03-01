室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

世界室內田徑錦標賽1日揭幕即迎來重頭戲：美國選手科爾曼(Christian Coleman)以6秒41的今年世界最好成績贏得男子60米金牌，將另一名美國選手萊爾斯(Noah Lyles)擠到第二。

科爾曼雖然是該項目的世界紀錄保持者，但跑到6秒34的壯舉已經要追溯到6年前。去年布達佩斯世錦賽摘得三金的萊爾斯此番到訪格拉斯哥則更加顯眼，不僅是因為個性張揚，而且他兩周前可是剛以6秒43的個人最好成績奪得全美室內賽桂冠，這才第一次獲得室內田徑世錦賽參賽資格。

世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國科爾曼(右)以6秒41的今年世界最好成績贏得男子60米金牌，將同胞萊爾斯(左)擠到第二。(路透)

經過預賽、半決賽兩槍，科爾曼和萊爾斯順利會師決賽。科爾曼發令槍響後便明顯領先，而後程更強勁的萊爾斯最終沒能追上隊友，以6秒44位列第二，牙買加小將布雷克(Ackeem Blake)以0.02秒之差收穫銅牌。

即將年滿28歲的科爾曼賽後表示，能在狀態出色、身體無恙的情況下參賽，這樣的機會其實並不是經常有，而他進入2024年感覺自己的身心狀態都走上了巔峰，「我非常期待接下來的賽季，我有信心出現在奧運賽場」。

萊爾斯也並沒有太多失落，他坦言自己沒什麼可不滿意的，畢竟去年他還只能跑到6秒51。「終於可以開始室外賽季了。60米不是我喜歡的項目，可你現在也不能說我不是這個項目最好的選手之一。而巴黎奧運 會讓我格外興奮，因為那些項目我都愛。」

另外，手擁男子鉛球世界紀錄、世錦賽兩金、奧運兩金的克勞瑟(Ryan Crouser)終於填補了室內田徑世界冠軍頭銜的空白。憑藉創賽會紀錄的22米77，這位美國人將一眾強手全部壓在身後。

女子跳高決賽中，東京奧運 會亞軍、澳大利亞選手奧利斯拉格斯(Nicola Olyslagers)以1米99的成績奪冠。女子鉛球金牌被加拿大選手米頓(Sarah Mitton)摘得，成績是20米22。比利 時選手菲德茨(Noor Vidts)以4773分獲得女子五項全能桂冠。