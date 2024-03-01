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足球／C羅猥褻手勢嗆聲觀眾 被禁賽1場

體育新聞組／綜合報導

效力沙烏地阿拉伯職業足球聯賽的球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）上周末在球場上對觀眾比出被認為具「挑釁」意味的猥褻手勢，沙烏地阿拉伯足球管理機構2月29日對他作出禁賽一場處分。

中央社引述法新社報導，沙烏地阿拉伯足球協會表示，沙烏地聯賽豪門艾納斯（Al Nassr）隊長羅納度比賽期間挑釁觀眾，禁賽之外，一共對他裁罰相當於8000美元的罰款。這項處分不得申訴。

那場比賽艾納斯以3：2擊敗沙巴柏（Al-Shabab）。畫面拍下「C羅」於比賽結束後先把手放在耳朵旁，作勢要聽取觀眾回應，但他隨即將手移到骨盆腔前反覆抽動，藉以對呼喊「梅西」的球迷作出回應。那是指C羅的長年對手阿根廷足球巨星梅西（LionelMessi）。

畫面很快就被瘋傳，躋身沙烏地社群媒體最熱門主題標籤。接受當地媒體訪問時，羅納度強調自己尊重所有足球俱樂部，並說引發爭議的手勢是要表達「力量和勝利」，聲稱這個在歐洲可被接受的手勢絕無冒犯之意。

笑捧5座歐洲冠軍聯賽冠軍盃的這位39歲足球員2022年底轉投艾納斯，成為落腳沙烏地的首位主要球星。

足球 C羅 沙烏地阿拉伯

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