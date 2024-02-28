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電競／來美征戰「快打旋風6」台選手林立偉盼突破去年成績

中央社／台北27日電
中國台北選手林立偉在杭州亞運比賽中。（新華社）
中國台北選手林立偉在杭州亞運比賽中。（新華社）

3月將前來美國參加「快打旋風6」賽事Red Bull Kumite，台灣電競選手林立偉表示，人生首度到紐約，因此內心很期待，並期望突破去年的第三名成績。

去年對林立偉（五股石油王）來說，算是個豐收的賽季，除了勇奪世界格鬥電競盛事EVO Japan冠軍，更在杭州亞運拿下「快打旋風5」銅牌，讓台灣民眾更加認識他，甚至走在路上還會被認出，並且要求合照。

林立偉接受中央社採訪時表示，心態上沒有太多改變，「以前常開玩笑說，當電競選手這麼多年，我在日本比台灣還紅」。

接下來，林立偉將以Red Bull電競選手身分，征戰3月16日、17日在紐約舉行的Red Bull Kumite。他表示，也算是自己的主場，希望能繳出好表現，甚至突破去年的第三名，「因為我也沒有去過紐約，所以還蠻期待的」。不過，遊戲官方今天有小小改版，因此林立偉自評，在比賽前需要熟悉一下。

林立偉期待與兩名美國選手交流，包含Punk伍德利（Victor Woodley）、iDom魯芬（Derek Ruffin），「很久沒有看iDom打了，所以想觀察他的打法，而Punk則是美國非常強勁選手」。

台灣選手Kagami日前在卡普空盃（Capcom Cup X）拿下冠軍，進帳100萬美元的冠軍獎金，同樣關注賽事的林立偉透露，真的非常開心，「台灣格鬥遊戲玩家很厲害，希望有更多企業贊助，並吸引更多人關注」。

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