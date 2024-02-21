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綠茵瞭望／姆巴佩來不來？皇馬隨意

易起民
法國球星姆巴佩是否加盟皇馬，再度成為媒體焦點。（路透）
法國球星姆巴佩是否加盟皇馬，再度成為媒體焦點。（路透）

多家媒體報導，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）已經向巴黎聖日耳曼表明不會續約。媒體猜測，他下賽季最有可能的去處將是西甲豪門皇家馬德里，這齣轉會肥皂劇似乎有機會在今年迎來大結局。不過，與前幾年相比，皇馬與姆巴佩關係逆轉，當初是皇馬求著他加盟，如今為了歷史地位和金球獎，姆巴佩恐怕得大幅降薪才搭得上銀河艦隊。

三年前，皇馬還沒從失去C羅（Cristiano Ronaldo）的低潮中站起來，亟需一名新王牌來重新擦亮招牌；而姆巴佩才23歲就已公認將是「梅羅」後新一代的巨星，若在當時加盟可謂是雪中送炭。可如今，皇馬不但已再添一座歐冠，而貝靈漢（Jude Bellingham）、維尼休斯（Vinicius Jinior）、羅德里戈（Rodrygo Goes）的出色發揮，儼然成為皇馬新一代的看板球星；反觀姆巴佩不但至今還沒有歐冠，甚至金球獎也差點旁落同輩的哈蘭德（Erling Haaland），此時他若加盟皇馬，是要藉著皇馬的實力與影響力拿歐冠和金球獎，對皇馬來說只是錦上添花。

外傳皇馬的開價，遠不如大巴黎給他的合約，態度就是「愛來就來，不來拉倒」。因為足壇都知道，全歐洲只有這兩支球隊供得起他天價的薪水，而大巴黎在歐冠很難是皇馬的對手，所以只要姆巴佩不流到曼城、拜仁、利物浦等隊，對皇馬來說並不構成威脅。此外，皇馬陣容也有許多問題有待解決，例如後防線的引援，如果在姆巴佩身上花太多錢，將沒有資源去補強這些短板。

現在有傳言，皇馬如果引進姆巴佩，將賣掉「巴西二少」維尼休斯、羅德里戈中的一人給他讓位，並填補財務缺口。但我認為並不盡然，首先，為什麼會有這樣的猜想，是因為姆巴佩喜歡打左邊鋒與維尼休斯位置重疊，但其實他是有能力打中鋒位置的，維尼休斯做球、他專心射門，會是很好的搭檔。更何況現在皇馬不必捧著他，姆巴佩要加盟就應該配合球隊的需求，而非讓球隊迎合他的喜好。其次，皇馬已經存了許多年的「姆巴佩基金」，財務上一定負擔得起，沒有必要出售核心球員。倒是要控制他薪水不可以比貝靈漢、維尼休斯高太多，以免造成更衣室的不穩。

金球獎 C羅 巴黎聖日耳曼

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