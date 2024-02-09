足球／梅西風波延燒 香港主辦將退一半門票 反虧4300萬港元

「阿根廷球王」梅西在香港友誼賽因傷未上陣，引起球迷不滿，香港主辦單位宣布將退一半門票費用。（路透）

「阿根廷球王」梅西 （Lionel Messi）到香港 友誼賽卻沒上陣，引起滿場球迷不滿，隔2天又在日本 友誼賽踢球，相對剝奪感更盛，如今香港主辦單位宣布將退一半門票費用。

目前效力美國足球大聯盟邁阿密國際隊的梅西2月5日在香港交流賽坐滿板凳，現場4萬球迷狂喊退票，而7日又在日本對上J聯盟神戶勝利船的交流賽替補上場踢了近30分鐘，讓香港球迷罵聲甚囂塵上。

香港政府甚至在前天要求主辦單位和梅西所屬球隊做出合理解釋，根據香港媒體報導，主辦單位Tatler Asia宣布將會退回一半的門票錢，退款安排的詳情將於3月中前作另行通知，「我們本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。 」

聲明中指出，國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星梅西、阿爾巴（Jordi Alba）、布斯克茨（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘，最終國際邁阿密通知梅西及蘇亞雷斯因傷缺陣，也未親自出面向球迷說明缺陣原因。

據Tatler Asia公開的損益表，這次梅西來港雖然獲得約1億5690萬港元的收入，包含門票、贊助、轉播等，支出也多達1億4390萬港元，原本可獲1300萬港元利潤，但門票退一半之後，可能反虧損4300萬港元（約549.7萬美元）。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點