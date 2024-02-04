足球／C羅、梅西接連訪中卻都沒上場 球迷不滿：看了一場寂寞

圖為梅西開賽前走出球員通道。（中新社）

美國職業足球大聯盟球隊邁阿密國際與香港 隊4日下午在香港大球場進行表演賽。不過，球迷期待的球星梅西 （Lionel Messi）由於受傷，當天直至比賽結束時仍未上場。香港特區政府就此回應表示，主辦單位欠球迷一個解釋，並表示相關部門會根據協議條款與主辦單位跟進。

上月葡萄牙巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）因個人身體原因，所屬利雅德勝利隊中國行比賽延期。接著是梅西的香港友誼賽坐板凳，在短短的12天的時間裡，中國球迷面對購票入場卻看不到世界足球先生的窘況，引發不滿，批評「以梅西和C羅來營銷的友誼賽，主角不登場，算欺騙消費者吧」。

圖為大批球迷觀看公開訓練。（中通社）

1月24日主辦方宣布，出於C羅（Cristiano Ronaldo）個人身體原因，利雅德勝利隊中國行比賽延期。C羅與球隊於1月21日下午抵達深圳，原計畫兩場比賽，分別是1月24日對上海申花、1月28日對浙江隊。眾多球迷對這突然停止的比賽，不知所措。因為許多球迷早已自四面八方趕到深圳。「超級足球明星C羅的中國之旅，最後成了一場寂寞」。

圖為梅西全程未上場。（中通社）

而跟著邁阿密國際到香港踢友誼賽的梅西沒上場，主教練馬蒂諾（Gerardo Martino）在賽後記者會上表示，梅西目前正受肌肉炎症困擾，蘇亞雷斯（Luis Suárez）則是膝蓋受傷，不讓他們上場是當天隊內醫務人員的共同決定，認為若此時上場可能使他們傷勢惡化。「我們理解球迷們對梅西未能上場感到失望，希望得到各位球迷的原諒。」

圖為大批球迷觀看公開訓練。（中通社）

特區政府就此回應表示，這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及相應撥款資助。特區政府和一眾球迷對主辦單位的安排感到極度失望，主辦單位欠球迷一個解釋。大型體育活動事務委員會將根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應梅西未能出場而扣減1600萬港幣的贊助款項。