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足球／梅西抱走足球先生 哈蘭德為何輸了？

易起民

國際足聯（FIFA）「世界足球先生」15日頒給了阿根廷天王梅西（Lionel Messi），在足壇掀起波瀾。尤其是曼城頭號射手哈蘭德（Erling Haaland）以些微的差距落敗，更讓許多人為他抱不平。

本次世界足球先生的評選時間為2022年12月19日到2023年8月20日，也就是不包含上屆世界盃的成績。這段期間，梅西幫巴黎聖日耳曼拿下法甲冠軍，隨後轉戰美職聯（MLS）邁阿密國際隊，助球隊拿下聯盟杯冠軍；同一期間，哈蘭德為曼城拿下英超、歐冠、足總杯「三冠王」，更以破紀錄的34球拿下英超射手王，以及歐冠、歐洲金靴。

世界足球先生的評選，是由國家隊隊長、教練、媒體、球迷投票，按票數排名賦分。前三名候選人的得分為：梅西48分、哈蘭德48分、姆巴佩（Kylian Mbappe）35分，兩人同分而梅西的隊長得分較多所以勝出。

這個結果被質疑，「到底選的是人氣王，還是最優秀球員」。因為梅西去年已淡出五大聯賽，沒有拿得出手的個人成績；而哈蘭德全年狂掃50球，成為不折不扣的「進球機器」，更率領曼城拿下夢寐以求的歐冠。更何況讓梅西「封神」的世界盃也不在評選期間內，「世界足球先生」的含金量大打折扣。

不過捍衛梅西的球迷也反擊，「FIFA已公開每一張選票，一切清清楚楚，按遊戲規則梅西理當獲獎」。而哈蘭德隊長得票低，是因為他國家隊成績不佳，無法率挪威隊打進歐洲盃，所以得不到同僚的認可。此外，在最後排名中，哈蘭德的曼城隊友另有五人進入前十名，導致選票分散，也是他落選的原因。

頒獎後各方的反應也很有趣，梅西沒參加頒獎典禮，事後也沒有發文慶祝。比較弔詭的是曼城俱樂部和主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola），對於自家王牌受了委屈，卻像沒看見一樣，不僅沒有出來聲援，還一直大誇「梅西是最好的」。哈蘭德則在社媒貼出一張照片，圖中他自封其口，眼含無奈，配文「Think outside the box」，頗有深意。

難怪，哈蘭德轉會皇馬的消息立刻甚囂塵上，雖然大家都知道是假新聞，但本次事件顯示，真正的「豪門」俱樂部除了要有錢、能拿冠軍，還要有造勢能力，能幫球員在爭奪金球獎、世足先生時加分，這才是吸引最頂尖球員的底蘊。

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