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捏造虛構人名…ESPN爆「詐領」30多座體育艾美獎

記者胡玉立／綜合報導
ESPN創立於1979年，在35年內總計贏得232座體育艾美獎。(美聯社)
ESPN創立於1979年，在35年內總計贏得232座體育艾美獎。(美聯社)

體育新聞網站「運動員」(The Athletic)11日揭露驚人消息，ESPN體育電視新聞網至少從2010年開始，捏造虛構人名獲得30多座體育艾美獎(Sports Emmy Award)，再將這些獎座重刻姓名頒給台內現場轉播員工。在遭到艾美獎主辦單位「美國國家電視藝術科學學院 」(NATAS)發現和調查後，ESPN現在正忙著追回這些獎座。

匿名消息人士透露，包括赫布斯特雷特(Kirk Herbstreit)、李·科索(Lee Corso)、福勒(Chris Fowler)、霍華德(Desmond Howard)和薩曼莎·龐德(Samantha Ponder)等體育主播，都領過這些「來路不明」的艾美獎座，但沒有證據顯示他們知道自己領到的是「偷天換日」而來的獎。

艾美獎獎座。(NATAS官網)
艾美獎獎座。(NATAS官網)

The Athletic報導，NATAS在2022年加強信用驗證流程，發現ESPN的詐欺行為並展開調查，ESPN隨後聘請外部律師加入調查；除了開始追回獎座之外，ESPN負責原創內容和專題的副總裁兼執行製片拉札洛斯(Craig Lazarus)、負責「大學比賽日」(College GameDay)等節目的資深製作副總裁菲亭(Lee Fitting)等高層員工，已被NATAS剝奪今後參加艾美獎頒獎典禮的資格。

ESPN聲明表示，「我們有些團隊成員提交的某些名單顯然有誤，這些姓名或可溯至1997年艾美獎，他們沒有資格獲表揚或獎座。當時這些錯誤嘗試，是想表彰我們製作團隊的重要轉播人員。ESPN現任領導階層明白狀況後，已向NATAS致歉，並與其密切合作徹底改革提交流程，以防類似情況再次發生。負有責任的個人已受到ESPN紀律處分」。

在ESPN當過26年轉播記者的雪莉·史密斯(Shelley Smith)去年7月合約到期後離職；她表示，去年3月她接到時任ESPN主管杜魯利(Stephanie Druley)電話，要她歸還10多年前她獲得的兩座體育艾美獎獎座。她說：「我認為他們對我和其他人做的事，真的很糟糕」。

ESPN創立於1979年，在35年內總計贏得232座體育艾美獎；去年贏得13座體育艾美獎，創下公司紀錄。

NATAS指稱迄今已追回37個不當取得的獎座。

正在轉播國家美式足球聯盟球賽的ESPN主播。(路透)
正在轉播國家美式足球聯盟球賽的ESPN主播。(路透)

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