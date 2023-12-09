滑雪／谷愛凌「吃好吃的」慶奪金 賽前還寫12小時論文

12月9日，國際雪聯2023自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界杯在河北省崇禮雲頂滑雪公園展開最後爭奪。在女子自由式滑雪決賽中，谷愛淩獲得冠軍。（中新社）

在對手整體實力不強的情況下，谷愛凌 始終大幅領先第二名美國選手，讓金牌歸屬早早失去懸念。9日，在河北省張家口市崇禮區雲頂滑雪公園舉辦的2023-2024賽季國際雪聯自由式滑雪U型場地技巧世界盃 分站賽中，谷愛凌成功摘金。

「太開心了，能回家比賽太開心了。」走出賽場的第一時間，谷愛凌說。

「今天三輪比賽下來感覺挺好的，個別動作我都沒有在訓練裡練過。第一輪的動作我全套做完了，第二輪、第三輪我選擇了再加難度，加了一點新動作。」谷愛凌說，「這幾個動作，正是我媽賽前發消息說不讓我做的動作，但我還是做了。」

當天決賽開始前，隊友張可欣在熱身時受傷無奈退賽，第一輪隊友李芳慧及多位女將登場後失誤摔倒，這無疑給最後出場的谷愛凌造成壓力。

谷愛凌坦言：「今天確實處在一個高壓的情況，身體也沒有恢復到百分之百健康，能拿到這個成績很好了。其實第二輪、第三輪的新動作沒必要做，但今天有這麼多觀眾到場，希望滑得精采一些，在家門口給大家表演一下。」

因為不久前訓練時肩膀受傷，這讓谷愛凌在本次比賽中，難以回避傷病帶來的困擾。「我覺得傷病的影響不光在身體上，也會在心理上造成影響。有傷的時候，傷痛就在那裡，你總會想它。所以不光要忍著疼痛，也要克服心理困難。」

不過從另一個角度來說，帶傷參賽收穫金牌，似乎是一個更好的結局。

「來崇禮訓練比賽很多次了，（相比北京冬奧 ）這一次有了很多觀眾。我最大的夢想，就是分享我對滑雪運動的熱愛，今天能有這樣一個機會去分享和表達，我非常開心。」谷愛凌說。

談及之後一個階段的安排，谷愛凌透露，10日就將啟程前往科羅拉多，參加下一站世界盃比賽並對肩膀的傷情進行評估，再安排之後的訓練和比賽。當被問及「今天準備如何慶祝」，谷愛凌說：「吃點兒好吃的！」

值得一提的是，本次世界盃比賽期間，恰逢谷愛凌正在準備史丹福大學期末考試。於是過去這段時間，她需要在考試和比賽中頻繁切換狀態。

「我今天早上剛交了一個期末論文，明天還要交，大後天還要考試。」谷愛凌笑著說道。此次決賽前一天，她一早就在準備期末論文，寫了12個小時。