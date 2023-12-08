滑雪／谷愛凌帶傷奪冠 今年靠廣告代言賺了2000萬

谷愛凌(中)9日拿下U型場地世界盃冠軍。(取材自微博)

國際雪聯自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界盃，9日在崇禮雲頂滑雪公園進行最後一個比賽日的角逐。中美混血選手、北京冬奧 冠軍谷愛凌 發揮出色，三輪滑行均在90分以上，也是全場唯一滑出90分以上成績的選手，最終以94.25分的絕對優勢奪得賽季首冠。

谷愛凌此前訓練時受傷，當時她表示：「兩位醫生第一次診斷後都說要立刻手術，現在傷處也是很痛，還是有傷，每次跳的時候都有感覺。我還從沒受過這麼重的傷。」

此外，美國體育財經媒體《Sportico》近日公布的2023年全球女運動員收入榜單，谷愛凌以2000萬美元位列第三，這也是谷愛凌連續第二年入圍 這一榜單。在這份榜單中有7名選手來自網球項目，谷愛凌成為前十中唯一的滑雪運動員。

在今年拿下美網大滿貫獎盃的美國網球選手高芙(Coco Gauff)以2270萬美元的總收入排名該榜單第一。波蘭女子網球世界第一斯瓦泰克（Iga Swiatek）以2190萬美元排名第二。谷愛凌雖然賽事獎金僅2.7萬美元，但贊助收入高達2000萬美元，位列第三。

此外，此份名單前十名有七位都是網球選手，展示了網球運動強大的吸金能力。谷愛凌能夠排在女子收入榜單的第三位，也說明其優異的冬季運動成績得到認可，帶來了亮眼的商業價值。