滑雪／谷愛凌帶傷第1名晉級：我生下來就是為了比賽

12月7日，國際雪聯自由式及單板滑雪U型場地世界盃，谷愛凌以第一名晉級決賽。(影片截圖)

「哪怕在受傷的情況下，我遇到比賽還是會上，我不可能放棄比賽。」7日，2023-2024賽季國際雪聯自由式滑雪及單板滑雪U型場地技巧世界盃 在崇禮雲頂滑雪公園繼續進行，帶傷出戰以資格賽頭名晉級決賽後，北京冬奧 冠軍谷愛凌 說道。

當天雲頂滑雪公園賽場天氣晴好，參賽選手中，除了美國選手漢娜‧福爾哈伯（Hanna Faulhaber）之外，沒有太多人能對谷愛凌形成衝擊。第二輪中，谷愛凌以一套流暢滑行，拿下全場最高的94.75分。

「今天比賽之後，感覺非常好。因為課業壓力，現在訓練時間其實很少，此外我已經11個月沒有比賽了，相當於以賽代練。」谷愛凌賽後說，「這也是我今年第一次回到中國比賽，回到國內就是回到家了，感覺很好。」

因為不久前訓練時肩膀受傷，此次谷愛凌帶傷出戰。她說：「訓練日第一天，我媽媽就說『你不要做動作』，第二天她說『你不要翻跟頭』，但我兩天都沒有聽她的。有的人生下來可能就是為了比賽、生下來就喜歡比賽，我就是這樣的人。」

此次辦賽的雲頂滑雪公園，是北京冬奧自由式滑雪及單板滑雪的比賽場地，也是谷愛凌的奪金福地，她還曾在此參加國際雪聯世界盃分站賽。「重回雲頂滑雪公園參賽的感受？」是賽後媒體所提最多的問題。

谷愛凌說：「雲頂對我來說是一個福地，當然這裡對很多運動員來說都很友好。這次來的很多運動員評價『雲頂這個U槽切（場地塑形）得特別好』，形狀特別好。這幾天也不冷，風也不大，還有大太陽，賽事運行很好，這對運動員來說，就是最好的賽場了。」

談及回到崇禮參賽的壓力，谷愛凌坦言：「非常感謝大家對我的支持，不光是這次受傷，一路走來經歷了很多不容易的時刻。每次遇到困難的時候，我都會得到很多支持，感謝大家願意給予我和很多運動員支持。」