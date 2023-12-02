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綠茵瞭望／曼聯又翻車 門將淪戰犯

易起民
門將奧納納的失誤，讓曼聯到手的勝利飛了。（路透）
門將奧納納的失誤，讓曼聯到手的勝利飛了。（路透）

歐冠小組賽作客土耳其強隊加拉塔薩雷，曼聯想晉級16強，有非贏不可的壓力。「紅魔」很快就取得2：0的領先，但由於守門員奧納納（Andre Onana）的兩次致命失誤，曼聯到手的勝利飛了，被對手3：3逼平，小組賽出線機會微乎其微。

開局階段，曼聯一改過去幾場的頹勢，展現出旺盛的求勝慾望，進攻端有效組織，前鋒、中場組成多層次攻勢，讓人眼前一亮。而主場作戰的加拉塔薩雷也不是省油的燈，全場幾萬球迷大聲地歡呼打氣，展現出驚人的氣勢。

上半場第11分鐘，曼聯隊長B.費南德斯（Bruno Fernandes）將球從擁擠的右路傳給左路無人盯防的加納喬（Alejandro Garnacho），後者乾淨俐落地射門，曼聯先馳得點。幾分鐘後，B費左路帶球，在禁區外毫無預警地踢出一腳世界波，曼聯2：0打出完美開局。

上半場第29分鐘，B費在禁區前沿的犯規，給了對手自由球的機會。主罰的齊耶赫（Hakim Ziyech）曾是曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）在阿賈克斯的愛將，他的罰球巧妙地鑽過人牆的縫隙，直奔球門左側，這球撲救難度並不高，但奧納納身體重心先移向反方向，再要伸手去撈球已來不及了。

下半場第55分鐘，曼聯快速反擊，萬比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）右側傳中，麥克托米奈（Scott McTominay）拍馬趕到將球打進，曼聯3：1再度取得兩球領先，看起來勝券在握。

不過「紅魔」球迷沒有高興太久，第62分鐘，又是B費犯規送上自由球，又是齊耶赫主罰，又是奧納納的失誤，這個球看起來又沒球速也沒角度，奧納納明明撲到卻讓球溜進球網，曼聯3：2又被追回一球。

此後，加拉塔薩雷加強了遠射，奧納納做出了兩次漂亮的撲救，但擋不住對手的世界波，最終曼聯3：3戰平加拉塔薩，到手的3分積分只剩1分。

目前，在這個小組裡曼聯積分只有4分墊底，想要晉級16強，必須在最後一場比賽擊敗德甲霸主拜仁慕尼黑，同時還要祈禱小組的另外兩對戰平，有鑒於拜仁上次小組賽輸球已是2016年的事，曼聯想晉級幾乎是不可能的任務。有人統計，奧納納在歐冠的多次失誤，已害曼聯丟掉8分積分，可說是小組賽出局的最大戰犯。

土耳其

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