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綠茵瞭望／FIFA病毒凶猛 俱樂部怕怕

易起民
巴西邊鋒維尼修斯在對哥倫比亞的比賽中受傷。（美聯社）
巴西邊鋒維尼修斯在對哥倫比亞的比賽中受傷。（美聯社）

國際比賽日是球員為國爭光的機會，也是俱樂部提心吊膽的時候，生怕陣中的球星染上「FIFA病毒」。

所謂「FIFA病毒」是指，球員在國家隊比賽期間因疲勞、旅途、時差、隊友默契不足，導致特別容易受傷。對於付薪水的俱樂部來說，球員「免費」被國家徵招，如果因傷長期缺陣，簡直是無妄之災。

據報導，這次國際比賽日期間，共有19名球星受傷，傷兵身價總值近10億歐元。這反映出，無論歐足協、國際足協都只是將球員當作商品，拚命辦更多比賽，才能賣出更多門票及轉播權。而球員一年要踢五、六十場比賽，不僅容易受傷，甚至有喪命風險。

2020年歐洲盃，丹麥球星埃里克森（Christian Eriksen）在比賽中心臟驟停不支倒地。雖然救回一命，他也順利重返球場，但醫學界迄今無法找出類似意外的原因，也沒有預防對策。

現行國際比賽日一年徵招四次，每次比賽兩周，6月還可能有國際大賽。有人建議，應減少無意義的友誼賽，將國家隊比賽併到季末進行，讓球員多休息，減少舟車勞頓，但這項呼籲並沒有被國際足協採納。

以下盤點11月國際比賽日，因「FIFA病毒」倒下的球星。

●哈蘭德（曼城）──腳踝受傷

英超金靴哈蘭德（Erling Haaland）在代表挪威與法羅群島的友誼賽中受傷，雖然傷勢並不嚴重，但下周曼城將對決利物浦，上演英超榜首大戰，他此時受傷，為這場對決增添了變數。

●維尼修斯（皇馬）──股二頭肌受傷

皇馬是這波「FIFA病毒」最大受害者。巴西邊鋒維尼修斯（Vinicius Jr.）在對哥倫比亞的比賽中受傷，這讓皇馬本就不富裕的鋒線更雪上加霜。他賽季初就曾休養了一個月左右，加上這兩年幾乎全勤，醫師警告這次至少得休息三個月，不然很可能復發。

●卡馬文加（皇馬）──右膝外側韌帶斷裂

法國中場卡馬文加（Eduardo Camavinga）在國家隊訓練中被隊友壓傷，至少缺席兩個月，醫師指出，他的韌帶傷勢很特殊，可能須動手術。

●加維（巴薩）──十字韌帶斷裂

西班牙「金童」加維（Gavi）在對喬治亞的比賽中，右膝受到重傷，十字韌帶斷裂、半月骨磨損，將接受手術，預計休養八個月，提前告別明年歐洲盃與奧運會。

西班牙金童加維重傷，恐要休養八個月。（美聯社）
西班牙金童加維重傷，恐要休養八個月。（美聯社）

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