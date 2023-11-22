高球／因傷起伏一整季 潘政琮保養身體花費多數10倍

潘政琮(左)透露未來將會減少出賽周數，希望在比賽與身體間找到一個平衡。(記者劉肇育／攝影)

台灣旅美高球 好手潘政琮近日返台為即將登場的公益高球系列賽做準備，今天出席第一社福捐助儀式時，談到今年因為傷勢問題導致表現起起伏伏，但也讓他因此更認識自己的身體，甚至花費在身體保養上的費用比過去多了數十倍，明年開始也預計將會減少出賽周數，希望能找到比賽與身體的一個平衡點。

潘政琮年初因為受到手腕傷勢影響，近4個月沒有出賽，5月份的拜倫尼爾森高球賽和6月份的加拿大 公開賽接連打出第4名與並列第3名的佳績，不過接下來幾站表現起起伏伏，僅在10月份的桑德森農場錦標賽再度闖進前10名。

潘政琮分享過去一個賽季的表現，坦言今年起起伏伏多少與身體傷勢有關，這對於他來說都是新的轉變與學習，也是認識身體的重要一步，「我從5歲開始打球，傷勢問題是逃不過的，加上長期的旅行，對於身體都是負擔，所以過去一段時間很努力在尋找身體的平衡點。」

潘政琮透露，現在一周會進行2至3次的拉筋和深度按摩，另外也會進行皮拉提斯等課程，讓他笑稱現在保養身體的前比起過去可能多上數十倍，加上飲食上的調整，尤其是對於糖分攝取的控制，讓他這次返台時身型明顯變得更加精實。

潘政琮表示，這次返台後預計會待到明年一月底，中間將會去夏威夷 比賽一周後，隨即返台籌備AJGA青少年賽事，談到對於明年的比賽計畫，潘政琮也透露，過去他每年幾乎都會打上32周左右的賽事，不過未來將會減少到約25周，希望能在有限的賽事中打出最好的表現。