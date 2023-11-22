高球／因傷起伏一整季 潘政琮保養身體花費多數10倍
台灣旅美高球好手潘政琮近日返台為即將登場的公益高球系列賽做準備，今天出席第一社福捐助儀式時，談到今年因為傷勢問題導致表現起起伏伏，但也讓他因此更認識自己的身體，甚至花費在身體保養上的費用比過去多了數十倍，明年開始也預計將會減少出賽周數，希望能找到比賽與身體的一個平衡點。
潘政琮年初因為受到手腕傷勢影響，近4個月沒有出賽，5月份的拜倫尼爾森高球賽和6月份的加拿大公開賽接連打出第4名與並列第3名的佳績，不過接下來幾站表現起起伏伏，僅在10月份的桑德森農場錦標賽再度闖進前10名。
潘政琮分享過去一個賽季的表現，坦言今年起起伏伏多少與身體傷勢有關，這對於他來說都是新的轉變與學習，也是認識身體的重要一步，「我從5歲開始打球，傷勢問題是逃不過的，加上長期的旅行，對於身體都是負擔，所以過去一段時間很努力在尋找身體的平衡點。」
潘政琮透露，現在一周會進行2至3次的拉筋和深度按摩，另外也會進行皮拉提斯等課程，讓他笑稱現在保養身體的前比起過去可能多上數十倍，加上飲食上的調整，尤其是對於糖分攝取的控制，讓他這次返台時身型明顯變得更加精實。
潘政琮表示，這次返台後預計會待到明年一月底，中間將會去夏威夷比賽一周後，隨即返台籌備AJGA青少年賽事，談到對於明年的比賽計畫，潘政琮也透露，過去他每年幾乎都會打上32周左右的賽事，不過未來將會減少到約25周，希望能在有限的賽事中打出最好的表現。
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