我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新民調：紐約市長亞當斯、州長霍楚支持率下滑

紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

高球／因傷起伏一整季 潘政琮保養身體花費多數10倍

記者劉肇育／台北22日電
潘政琮(左)透露未來將會減少出賽周數，希望在比賽與身體間找到一個平衡。(記者劉肇育／攝影)
潘政琮(左)透露未來將會減少出賽周數，希望在比賽與身體間找到一個平衡。(記者劉肇育／攝影)

台灣旅美高球好手潘政琮近日返台為即將登場的公益高球系列賽做準備，今天出席第一社福捐助儀式時，談到今年因為傷勢問題導致表現起起伏伏，但也讓他因此更認識自己的身體，甚至花費在身體保養上的費用比過去多了數十倍，明年開始也預計將會減少出賽周數，希望能找到比賽與身體的一個平衡點。

潘政琮年初因為受到手腕傷勢影響，近4個月沒有出賽，5月份的拜倫尼爾森高球賽和6月份的加拿大公開賽接連打出第4名與並列第3名的佳績，不過接下來幾站表現起起伏伏，僅在10月份的桑德森農場錦標賽再度闖進前10名。

潘政琮分享過去一個賽季的表現，坦言今年起起伏伏多少與身體傷勢有關，這對於他來說都是新的轉變與學習，也是認識身體的重要一步，「我從5歲開始打球，傷勢問題是逃不過的，加上長期的旅行，對於身體都是負擔，所以過去一段時間很努力在尋找身體的平衡點。」

潘政琮透露，現在一周會進行2至3次的拉筋和深度按摩，另外也會進行皮拉提斯等課程，讓他笑稱現在保養身體的前比起過去可能多上數十倍，加上飲食上的調整，尤其是對於糖分攝取的控制，讓他這次返台時身型明顯變得更加精實。

潘政琮表示，這次返台後預計會待到明年一月底，中間將會去夏威夷比賽一周後，隨即返台籌備AJGA青少年賽事，談到對於明年的比賽計畫，潘政琮也透露，過去他每年幾乎都會打上32周左右的賽事，不過未來將會減少到約25周，希望能在有限的賽事中打出最好的表現。

高球 夏威夷 加拿大

上一則

NBA／杜蘭特躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

延伸閱讀

隱婚藏子？光良：既然藏的，也不用講

隱婚藏子？光良：既然藏的，也不用講
早餐吃穀物很方便 但哪種最健康？

早餐吃穀物很方便 但哪種最健康？
東南區華人高球協會 揮桿慶雙十

東南區華人高球協會 揮桿慶雙十
NBA／推廣高球有成 柯瑞獲高爾夫名人堂頒「斯福德獎」

NBA／推廣高球有成 柯瑞獲高爾夫名人堂頒「斯福德獎」

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45

超人氣

更多 >
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤