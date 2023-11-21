足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

梅西離場表達抗議。（Getty Images）

南美兩大足球強權阿根廷與巴西 ，今天在2026年世界盃 資格賽交鋒，沒想到開賽前卻發生球迷肢體衝突，巴西警察竟持警棍毆打阿根廷球迷。阿根廷「球王」梅西 （Lionel Messi）看不下去，率隊退場回休息室表達抗議。

球迷發生衝突後，負責維安的巴西警察竟持警棍狂打阿根廷球迷，有人被打到哭出來，甚至頭破血流，梅西與隊友想制止巴西警察行為但卻被無視，梅西隨後「搖手指」示意隊友們，回休息室表達抗議。

🚨 Lionel Messi waving no as he and Argentina leave the pitch.pic.twitter.com/aKxvgDRV7Q — Roy Nemer (@RoyNemer) November 22, 2023

梅西還被拍到在場上與巴西前鋒羅德里戈（Rodrygo Goes）言語交流，梅西甚至抓著對方後頸，雙方表情都相當嚴肅。

vtmnc messipic.twitter.com/chEwGo7oVz — gatinho santista da vila (@gatosantistasfc) November 22, 2023

另外，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也對巴西警方的做法十分不滿，一度走到場邊，作勢出手教訓維安人員。馬丁尼茲在去年世界盃成名，但他把金手套獎放在胯下慶祝，還表示要向法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）「默哀1分鐘」，都引發不少球迷批評。

比賽後來恢復進行，雙方在場上的火爆程度不亞於觀眾席，上半場結束0：0平手，巴西已累積3張黃牌及16次犯規。