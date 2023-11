足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

南美兩大足球強權阿根廷與巴西 ,今天在2026年世界盃 資格賽交鋒,沒想到開賽前卻發生球迷肢體衝突,巴西警察竟持警棍毆打阿根廷球迷。阿根廷「球王」梅西 (Lionel Messi)看不下去,率隊退場回休息室表達抗議。

球迷發生衝突後,負責維安的巴西警察竟持警棍狂打阿根廷球迷,有人被打到哭出來,甚至頭破血流,梅西與隊友想制止巴西警察行為但卻被無視,梅西隨後「搖手指」示意隊友們,回休息室表達抗議。

🚨 Lionel Messi waving no as he and Argentina leave the pitch.pic.twitter.com/aKxvgDRV7Q