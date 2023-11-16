綠茵瞭望／曼聯風格混亂 買人全貶值

曼聯戰績不佳，主帥滕哈赫飽受批評。（美聯社）

最近，「紅魔」曼聯創下60年來最差開季成績，要求主教練滕哈赫（Erik ten Hag）下台的呼聲不絕於耳。作為英超 最成功、最受歡迎的球隊之一，曼聯的沉淪讓人費解。憑藉曼聯的資源，它們本可以打造一支像曼城、利物浦一樣的勝利之師。但現實是，它們過去10年花了13億英鎊，這個金額超過任何一家歐洲俱樂部，卻沒有拿下一座聯賽或歐冠冠軍。

從2013年佛格森（Sir Alex Ferguson）退休 後，曼聯歷任八名主教練，其中不乏范加爾（Louis van Gaal）、穆里尼奧（Jose Mourinho）這樣的名帥，但沒有一個人可以撐滿三年。

由於每一任教練的戰術風格迥然，每次改朝換代，接班者必然要清洗前朝不符自己風格的球員，買進適合的新人。這不僅浪費錢，還使陣容不斷變動，球員沒有向心力，彼此也缺乏默契。

反觀後溫格（Arsene Wenger）時代的阿森納，雖然也經歷過一段沉淪，但上賽季在阿特塔地率領下拿到英超第二名，球隊蒸蒸日上。溫格2018年離開槍手後，接手的埃梅里（Unai Emery）、阿特塔都是偏傳控的大陸式打法，球員在同樣的思想裡慢慢成長，才能培養出球隊的體系。

在轉會市場上，曼聯感覺像冤大頭，總是用大錢買下名不符實的球員；或者是，好好的球員加盟後愈踢愈差，身價暴跌，想賣也賣不掉。據統計，曼聯球員的轉會市場價格與購買價格相比，縮水高達1.18億英鎊，在英超排名墊底。

想像一下，球隊三天兩頭換教練，今天主打防守反擊，明天主打高位逼搶，任何人都會感到混亂。加上沒有統一的建隊思路，新球員不一定符合教練的戰術，須改變自己的位置或打法來適應主帥。這樣球員當然發揮不出以往的優點，在場上的表現不佳，身價自然貶值。

反觀瓜迪歐拉（Pep Guardiola）執教的曼城，因為瓜帥有其一貫的戰術理念，加盟曼城的球員就像參加了「傳控特訓班」，從思想到技戰術都有所成長，隨著球隊連連奪冠，球員身價也水漲船高。

據統計，曼城球員的轉會市場價格與購買價格相比，增加1.9億英鎊。這樣不僅球隊資產增加，好的球員也會慕名而來，轉會更便宜，自然能打造一支勝利之師。