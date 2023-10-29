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冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

世界新聞網／編輯
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

英國冰球聯賽精英冰上曲棍球聯盟（EIHL）29日發生意外，前NHL球星、現效力諾丁漢黑豹隊（ottingham Panthers）的美國籍冰球運動員強森（Adam Johnson）被對手腳下的冰刀割喉，不幸傷重去世，年僅29歲。

據英國廣播公司（BBC）報導，效力諾丁漢俱樂部、諾丁漢黑豹隊的強森於周六1場冰球挑戰盃賽事中，和對手發生碰撞產生嚴重意外，強森頸部遭冰刀鞋嚴重割傷，當下鮮血直流，球員們第一時間上前關心，他隨後被緊急送往英國雪菲爾（Sheffield）北部綜合醫院，仍搶救不治身亡。

黑豹隊事故當下宣布發生「重大醫療緊急情況」，現場近8000名球迷被要求離開。

黑豹隊周日發聲明證實此事並表達哀悼，「在這艱難的時刻，我們想向亞當的家人、伴侶及所有朋友致上最深的哀悼及慰問。俱樂部所有人都對過世消息感到心碎。我們的47號球員亞當不只是一位優秀的冰球選手，還是一位非常出色的隊友及難以置信的人，他一生都很有前途。俱樂部相當想念他，永遠不會忘記他。」

強森是明尼蘇達人，2018-19年加盟NHL匹茲堡企鵝隊，兩季下來只出賽13場比賽，後來轉戰瑞典、德國等聯賽，本季加盟英國諾丁漢黑豹隊，沒想到賽季初就發生這件憾事。

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