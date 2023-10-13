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綠茵瞭望／槍手神換人 一刀斃曼城

易起民
馬丁內利的進球，助阿森納擊敗曼城。（路透）
馬丁內利的進球，助阿森納擊敗曼城。（路透）

英超焦點之戰，上季冠軍曼城對決亞軍阿森納，雙方僵持到第85分鐘，才由「槍手」的馬丁內利（Gabriel Martinelli）打進一記幸運的折射球。最終，阿森納以1：0擊敗曼城，贏得自2015年以來兩隊聯賽交手首勝。

這場比賽，雙方主教練的鬥智是一大看點，曼城的瓜迪歐拉（Pep Guardiola）與阿森納的阿爾特塔（Mikel Arteta）是師徒關係，戰術同出一源，對彼此知之甚詳。這場勝利對阿森納來說，不僅代表著學生青出於藍，更上一層樓，更象徵著「槍手」內心的茁壯，對於爭奪英超冠軍更有底氣。

比賽大部分時間，兩隊並不急於進攻，而是先求穩住陣腳，不斷破解對方出招。所以看起來雙方沒有很流暢的攻勢，而僅僅在中場激烈地拚搶，其實就是在等待對手露出破綻，給予致命的一擊。

比賽的轉折，來自於阿爾特塔下半場75分鐘的換人。替補上場踢後腰的湯瑪斯帕蒂（Thomas Partey）長傳直吊禁區；右後衛富安健洋出奇不意地出現在中鋒位置，頭球回做爭下球權；哈弗茨（Kai Havertz）上來打中鋒，雖然射門不靠譜，但他積極地在前場跑動和做球，送出了關鍵助攻；因傷從板凳出發的馬丁內利則在無人盯防的情況下，打進了致勝一球。

來源：X平台

四個替補球員都發揮作用，阿爾特塔顯然是有意將殺手鐧留在最後，殺得瓜帥措手不及。這種老謀深算、後手發力的打法，是強強對抗的致勝關鍵，更顯示阿爾特塔已擺脫稚嫩，成長為一代名帥。

另外，阿森納在夏天花了1億英鎊買下賴斯（Declan Rice）補強中場，現在看來真是太划算了。本場比賽，他貢獻了3搶斷、3攔截、2解圍、1封堵射門，還有一次門線解圍。此外，他還有不錯的向前盤帶和發起進攻的能力，可以說是「槍手」高位逼搶體系的陣眼。

現在距離賽季結束還早得很，一場比賽的得失，還不能代表最後的冠軍歸屬。不過，多年無冠的阿森納，上賽季即使長期占據榜首的位置，也很少人相信「槍手」最終能奪冠；而這場直面強敵拿下勝利後，將給球隊帶來更多信心。接下來最大的難關將是明年4月，只要到時候能保持強勢、不崩盤，相信阿森納很有機會摘下曼城英超王冠。

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