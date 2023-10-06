拜爾絲世錦賽全能6度摘金 創體操史奪牌最多紀錄

拜爾絲6日在世界競技體操錦標賽贏得第6面個人全能項目金牌，成為體操史上奪牌數最多的運動員。（路透）

美國體操天后拜爾絲 （Simone Biles）6日在世界競技體操錦標賽（Artistic Gymnastics World Championships）贏得第6面個人全能項目金牌，成為體操史上奪牌數最多的運動員。

路透報導，拜爾絲在跳馬項目表現出色，之後在高低槓技壓其他選手，接著在平衡木上拿出精湛技術，儘管在地板項目腳步有點不穩，還是完成了翻滾動作，最終以總分58.399奪金。

拜爾絲10年前16歲時，在比利時安特衛普（Antwerp）贏得首面個人全能世界金牌，生涯總共贏得27面世錦賽獎牌，其中包括21金。她本月4日也率領美國女子體操隊奪金，達成7連霸。

拜爾絲在奧運與世錦賽合計奪得34面獎牌，超越白俄羅斯 男子體操名將謝波（Vitaly Scherbo）創下的33面紀錄。

她說：「我好激動，因為10年前我贏得第一面世錦賽獎牌，現在又回到這裡。所以，我的情緒澎湃。」

「這場奮鬥，還有我為了回到這裡所付出的所有努力，讓我覺得游刃有餘、足夠自信地參加比賽，這對我來說意義非凡。」

拜爾絲先前為了保護自己的心理健康，暫時退出競技體操兩年，現在復出參加國際賽事，如今有5個動作是以她的名字命名，包括兩個地板動作、兩個跳馬動作與1個平衡木動作。

她又說：「我為我走到這裡所付出的努力感到自豪。我以為可能要等到退休 ，回首自己做過的所有事情時，才會有這種感受。」