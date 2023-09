葡萄牙足球 巨星C羅納度 (Cristiano Ronaldo)上周末在沙烏地阿拉伯 聯賽率艾納斯(Al Nassr)以3:1贏球,不過賽後焦點卻是他罰自由球時,球精準命中攝影師,畫面在網路上被瘋傳。

C羅生涯有無數自由球經驗,影片中可見這記弧線球差點破門,但稍微有偏差飛出場外,球門後方攝影師竟被精準擊中,差點站不穩跌倒,其他人趕緊上前關心。

The cameraman who got hit by Ronaldo’s free kick https://t.co/vbjXyQzfkA pic.twitter.com/Q1tQ1F3q5d