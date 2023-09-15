綠茵瞭望／位置提前 貝林厄姆大進化

貝林厄姆貢獻1進球1助攻，助英格蘭擊敗蘇格蘭。（路透）

在對蘇格蘭的友誼賽中，英格蘭中場貝林厄姆（Jobe Bellingham）貢獻1進球1助攻，助球隊3：1擊敗對手，再次展現自己的腳有多麼火熱。這位20歲小將今年夏天轉會到西甲豪門皇家 馬德里，立刻征服了所有球迷，他在開季四場比賽中踢進5球，包含兩場絕殺。證明了自己1.03億歐元的身價，絕對物超所值。

貝林厄姆從小就展現出非凡的足球 天賦，他16歲又38天就代表伯明罕隊在英冠出賽。日前，伯明罕隊將貝林厄姆的22號球衣退休 ，表面上是希望激勵青訓小將，但據傳真正的原因是，當時伯明罕隊財務困難，急需賣掉貝林厄姆救燃眉之急，然而貝林厄姆其實沒跟俱樂部簽下正式職業合同，本可以免費離開，但為了報答培養自己的母隊，他先與伯明罕隊簽約，最後以2300萬歐元轉會德甲多特蒙德，創下U17球員最高紀錄。

在多特三年，貝林厄姆踢的是比較靠後的6號或8號位，在這個位置上，他除了展現出寬廣的視野與精湛的傳球外，他的帶球突破與防守能力也非常出彩。上賽季他迎來蛻變，貢獻8球4助，差點就助多特拿下闊別11年的德甲冠軍。

去年的卡達世界盃，英格蘭隊颳起年輕風暴，而貝林厄姆身為中場核心，初試聲啼就有1球1助的亮眼表現，也讓皇馬將他列為轉會頭號目標。

貝林厄姆如今滾燙的狀態，除了自身實力外，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的戰術也很重要。安帥為他安排4312陣型的那個「1」，主要負責中場與鋒線的連線，送出精妙傳球的同時插上進攻，他有時甚至會站到前鋒的位置爭頂，或用靈敏的嗅覺撿漏補射。

從數據上看，與多特時期相比，他在進攻端的貢獻更多了，防守端則減少。這主要是因為位置提前，讓他可以更有效地將天賦轉化為進球。而且過去位置靠後，相當於後衛身前的門閘，在防守上要付出更多心力也更謹慎；如今位置靠前，即使防守不住，後面也有隊友補防，同時如果在前場斷球，將有反擊的大好機會，所以雖然防守的頻率降低，但動作更大膽，效果也更好。

不要忘了他還是個20歲小將，將來還有許多可能，至於他能在英格蘭和皇馬達到怎樣的成就，就讓我們拭目以待。